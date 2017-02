Arris neemt Ruckus Wireless inclusief switching portfolio over van Broadcom

Business

Bij Ruckus Wireless hebben ze een tamelijk turbulent jaar achter de rug. Begin 2016 werd deze fabrikant van onder andere access points (onder de eigen naam en Xclaim) en switches overgenomen door Brocade. Dat bedrijf werd later datzelfde jaar echter ook overgenomen, door Broadcom. Toen deze overname werd beklonken was echter al wel duidelijk dat Broadcom het Ruckus Wireless-onderdeel weer van de hand wilde doen. Op zich is dat ook niet zo raar, gezien de positie van Broadcom als leverancier van chips die gebruikt worden in onder andere access points, van allerhande merken. Zelf een concurrent van je klanten binnen je gelederen hebben, is dan niet zo handig.

Het getouwtrek rondom Ruckus Wireless lijkt nu echter voorbij te zijn. De Arris Group heeft namelijk aangekondigd dat het dit bedrijfsonderdeel van Broadcom over gaat nemen. Arris is van huis uit een bedrijf dat zich richt op de entertainment en telecommunicatie-industrie. Het voorziet kabelaanbieders bijvoorbeeld van de hardware, software en diensten die nodig zijn om internet, telefonie en televisie aan te bieden aan eindgebruikers.

Op het eerste gezicht lijkt de Arris Group wellicht een wat atypische koper van het met name op grote zakelijke projecten gerichte Ruckus Wireless. Naar eigen zeggen zullen de gebieden waar Arris en Ruckus zich op richten in de komende vijf jaar steeds meer tot elkaar komen, wat de overname helemaal zo gek niet maakt. In het verleden zijn er al vele partnerships geweest tussen de twee bedrijven, dus het zijn sowieso geen vreemden van elkaar.

Voor Ruckus Wireless lijkt er in eerste instantie in ieder geval niet veel te veranderen. Ruckus wordt een ‘dedicated business unit’ binnen Arris, die geleid zal worden door de huidige COO, Dan Rabinovitsj. Op basis van de informatie die wij hebben gekregen, zal de focus van het bedrijf ook niet veranderen.

Met de overname is een bedrag van 800 miljoen dollar gemoeid. Een en ander kan pas in gang worden gezet op het moment dat de overname van Brocade door Broadcom volledig is afgerond.