Supercomputer die werkt als een menselijk brein in gebruik genomen

Onderzoekers van de Manchester University hebben een supercomputer in gebruik genomen die werkt als het menselijk brein. ’s Werelds grootste neuromorfische supercomputer heet SpiNNaker en werd twintig jaar geleden gedacht. De bouw ervan nam maar liefst tien jaar in beslag.

Een neuromorfische supercomputer bootst de neurale werking van het menselijk brein na. Daarvoor uit het zogenaamde directe “pieken” van elektrochemische energie. Om dat te realiseren, hebben de wetenschappers een computer met één miljoen processoren in de kern gebouwd. Die zijn allemaal nodig, om de honderd miljard neuronen in het menselijk brein te simuleren. Tot nu toe kan SpiNNaker 200 biljoen acties per seconde genereren.

Anders dan traditionele computers

In tegenstelling tot traditionele computers, communiceert SpiNNaker niet door grote hoeveelheden informatie van punt A naar B te versturen. In plaats daarvan werkt het via een boel parallelle acties tegelijk en verstuurt de supercomputer miljarden stukken data naar duizenden locaties.

Steve Furber, een professor van de Manchester University die met het idee van de supercomputer op de proppen kwam, stelt dat “SpiNNaker de manier waarop een conventionele computer werkt compleet verandert. In essentie hebben we een machine gebouwd die meer werkt als een brein dan een traditionele computer.”

Medische toepassingen

Omdat SpiNNaker functioneert als een menselijk brein, heeft deze groot potentieel voor medische en wetenschappelijke toepassingen. Er kunnen op grote schaal real-time simulaties draaien, die niet mogelijk zijn op andere computers. Zo heeft de supercomputer al de basale ganglia nagebootst. Dat is het deel van de hersenen waar Parkinsons veel invloed op heeft.

De bedoeling is om de supercomputer langzaam op te schalen. Het kunstmatige brein moet straks een capaciteit van 1 miljard biologische neuronen hebben. Dat is 1 procent van het menselijk totaal.