Onderzoek: Serverless computing wordt steeds populairder

Serverless computing waarbij cloudaanbieders de benodigde servercapaciteit, -activiteit en -beheer voor het laten draaien van applicaties tegen pay-per-use voor hun rekening nemen, wordt binnen de grootzakelijke markt steeds populairder zo constateert recent onderzoek van de cloudspecialisten van The New Stack.

Volgens het onderzoek onder IT executives van 608 grote bedrijven is serverless computing al bij de helft, 50 procent, de normaalste zaak van de wereld. Nog eens 28 procent van de ondervraagden geeft aan dat zij dit in de komende 18 maanden gaan implementeren.Ongeveer 32 procent van de respondenten geeft aan dat inmiddels maar liefst een kwart van al hun grootzakelijke workloads op een serverless-architectuur draait.

De diensten van AWS Lambda voor serverless computing zijn het meest populair onder de respondenten. Runners up zijn verder Amazon CloudWatch en Azure Functions.

Onduidelijkheid van het begrip

Over het begrip van een serverless computing-architectuur bestaat trouwens, aldus de onderzoekers, nog wel wat onduidelijkheid. Applicaties laten draaien zonder servers te gebruiken gaat niet. Servers zijn daarvoor nog altijd nodig. Onder de term serverless wordt door de onderzoekers verstaan dat eindgebruikers en ontwikkelaars zelf geen aandacht meer hoeven te besteden aan het beheren van servers of zich ervan bewust zijn dat hun workloads op servers draaien. Door de server-architectuur geheel naar cloudaanbieders te ‘verplaatsen’, wordt de gehele infrastructuur een abstract geheel voor de eindgebruikers.

Voordelen voor het gebruik van een serverless-architectuur

De ondervraagden zien vooral scalability als een groot voordeel van het gebruiken van een serverless-architectuur. Dit in combinatie met een snellere ontwikkelingstijden voor hun software. Een ander voordeel dat vaak wordt genoemd is bijna vanzelfsprekend kostenbesparing.

Serverless-architectuur wordt vooral gebruikt omdat eindgebruikers een soort van ‘instant gratification’ willen hebben. Met een serverless-architectuur is het makkelijk om te zeggen van ‘hier is mijn code, draai het’ of ‘hier is mijn data, sla het nu op’. Ze willen geen enkele infrastructurele vertraging oplopen, zo geven de specialisten aan.

Verlies van controle en de gevolgen daarvan

Ondanks de populariteit van serverless computing, constateren het onderzoek wel dat er ook nog veel twijfels bestaan over deze opkomende technologie. Bedrijven en organisaties hebben onder meer nog veel vragen over de portabiliteit van applicaties en data, de controle over applicaties en de applicatie performance.

De onderzoekers waarschuwen in hun onderzoek verder dat eindgebruikers moeten incalculeren dat zij een bepaalde controle over hun applicaties verliezen door het overdragen van servercapaciteit, -activiteit en beheer.

Verder moeten zij er rekening mee houden dat zij minder invloed hebben over de responsiveness van applicaties, zo waarschuwt The New Stack verder. Dit laatste komt doordat cloudaanbieders de neiging hebben de werking van runtime-omgevingen met weinig gebruik omlaag te brengen. Voor eindgebruikers kan dit onder meer betekenen dat het aantal voor hen beschikbare resources wordt gelimiteerd waardoor weer latency ontstaat. Dit heeft dan weer vanzelfsprekend invloed op de prestaties

Tot slot kunnen eindgebruikers, vanwege het gebrek aan toegang of controle tot applicaties die in publieke cloudomgevingen draaien, problemen ondervinden met het monitoren, debuggen en beveiligen van hun applicaties. Allemaal zaken om rekening mee te houden, zo concludeert het rapport.