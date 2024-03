De Europese Commissie meldt vandaag het derde onderzoek te openen voor overtredingen op de Digital Services Act (DSA). Er lopen al onderzoeken tegen sociale mediaplatformen X en TikTok, maar vandaag opent het eerste onderzoek naar een online verkoopplatform. Daarin zal de commissie bekijken of AliExpress illegale producten verkoopt.

De Europese Commissie deelt vandaag mee dat ze een officieel onderzoek opent naar AliExpress in het kader van de DSA. De commissie wil specifiek uitzoeken of AliExpress, onderdeel van de Alibaba Group, illegale producten verkoopt. Het zou gaan om namaakgeneesmiddelen, illegale voeding en verboden dieetsupplementen.

De aanbieder van het online verkoopplatform zou de wet overigens op meerdere vlakken overtreden. De commissie spreekt zelf op overtredingen “op gebieden die verband houden met het beheer en de beperking van risico’s, met inhoudsmoderatie en het interne klachtenbehandelingsmechanisme, met de transparantie van reclame- en aanbevelingssystemen, met de traceerbaarheid van handelaars en met de toegang tot gegevens voor onderzoekers.”

Advertentiebeleid LinkedIn onder de loep

De Europese Commissie meldt daarnaast te zijn gewezen op een mogelijk misbruik van gevoelige data bij gerichte advertenties op LinkedIn. De Nederlandse organisatie Bits of Freedom diende hierover enkele weken geleden een klacht in. Aan deze klacht geeft de commissie nu gehoor. Een woordvoerder van de commissie zegt hierover dat er meer informatie is gevraagd aan LinkedIn. Het platform krijgt tot 5 april om informatie door te sturen.

De DSA is sinds 17 februari strafbaar. Belangenorganisatie en gebruikers van de platformen kunnen sindsdien mogelijke inbreuken op de wet aankaarten. Aan een overtreding hangt een boete vast die overeenkomt met zes procent van de jaarlijkse omzet.

Tegelijk met het strafbaar worden van de wet, is het toepassingsgebied uitgebreid. Alle online platformen waarop producten en diensten te koop zijn, moeten sindsdien voldoen aan de wetgeving.

