Qlik beidt zijn AI-platform uit met cognitieve machine learning

Qlik introduceert nieuwe machine learning mogelijkheden in de nieuwste release van het Qlik Sense-platform. De engine wordt voortdurend slimmer dankzij de precedent-based machine learning. Die neemt niet alleen informatie van verschillende bronnen mee, maar ook van interacties met gebruikers en de feedback die zij bieden.

Naar eigen zeggen is Qlik dankzij deze combinatie van databronnen de eerste aanbieder van analytics die AI en ML niet alleen van data voorziet, maar ook menselijk gedrag. De nieuwe ML-capaciteit van Qlik zal eerst ingezet worden in Insight Advisor, dat in juni geïntroduceerd werd binnen Qlik Sense Enterprise.

Zelf analyses uitvoeren

Insight Advisor genereert en suggereert automatisch de beste analysefuncties en inzichten op basis van de complete dataset en de zoekcriteria van de gebruiker. Doordat het systeem leert van interacties met de gebruiker, worden de suggesties die het doet steeds relevanter. Daar komt bij dat gebruikers Insight Advisor kunnen trainen door zelf analyses uit te voeren en suggesties te corrigeren. Dat is overigens niet de enige informatiebron: de cognitieve engine leert ook van de informatie in beheerde en vertrouwde bronnen, zoals de definities van bedrijfsregels in algemene bibliotheken en Qlik-artefacten.

Volgens Elif Tutu, Director of Research bij Qlik, willen bedrijven een analytische partner die innovaties levert en hen helpt data sneller en gemakkelijker te benutten. Gebruikers hebben dankzij de AI- en ML-toepassingen “meer mogelijkheden om meerdere dataniveaus te onderzoeken in de wetenschap dat het systeem daarvan leert. En elk nieuw inzicht maakt het systeem slimmer en kan uiteindelijk tot nieuwe kansen voor het bedrijf leiden.”

De associatieve engine van Qlik is zich bewust van de gebruikerscontext bij elke stap in het onderzoeksproces en weet welke data wel of niet relevant is voor die context. Daar houdt het systeem vervolgens rekening mee bij het uitvoeren van de analyse en presenteren van inzichten, zodat die relevanter zijn voor de gebruiker. Dit geeft de gebruiker een bredere blik op de data en daardoor worden ook voorheen verborgen verbanden inzichtelijk.