Google verkoopt technologie voor gezichtsherkenning pas als er regulering is

Google Cloud zal zij API’s voor gezichtsherkenning niet commercieel aanbieden voordat belangrijke technische en politieke vraagstukken zijn opgelost. De internetgigant laat in een blogpost weten in hoeverre het bedrijf voor nu gebruik maakt van de ontwikkelde gezichtsherkenningstechnologie.

“Zoals veel technologieën met meerdere toepassingen, verdient gezichtsherkenning een zorgvuldige afweging om ervoor te zorgen dat het gebruik ervan in overeenstemming is met onze principes en waarden, en misbruik en schadelijke gevolgen vermijdt. We blijven met andere organisaties samenwerken om deze uitdagingen te identificeren en aan te pakken”, aldus Kent Walker, senior vice-president Gobal Affairs bij Google, in een blogpost.

Nicole Ozer van de American Civil Liberties Union (ACLU) kan de stap van de internetgigant waarderen. “Google heeft vandaag aangetoond dat, in tegenstelling tot andere bedrijven die een verdubbeling van de inspanningen leveren om de technologie voor gevaarlijk gezichtsbewaking in handen te geven van wetshandhaving en ICE, het een moreel kompas heeft en bereid is actie te ondernemen om zijn klanten en gemeenschappen te beschermen.”

“Google heeft ook duidelijk gemaakt dat alle bedrijven moeten stoppen met het negeren van de ernstige schade die deze surveillancetechnologieën kunnen toebrengen aan immigranten en mensen met een kleur, en aan onze vrijheid om te leven, een kerk te bezoeken of deel te nemen aan een protest zonder door de overheid te worden gevolgd.”, aldus Ozer.

Amazon en Microsoft

Anders dan Google biedt Amazon zijn gezichtsherkenningstechnologie wel aan. Zo verkocht het zijn Rekognition-software onder meer aan de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement (ICE) en andere overheidsinstanties. Dit tot groot ongenoegen van burgerrechtenorganisaties, eigen investeerders en werknemers, die er juist bij het bedrijf op aandrongen vooral te stoppen met het aanbieden van gezichtsherkenningstechnologie aan de politie. In een brief gericht aan CEO Jeff Bezos, waarschuwden Amazon-medewerkers over het risico dat Rekognition wel eens een bewakingsinstrument voor de overheid kon worden, dat mensen kon schaden.

Ook Microsoft publiceerde onlangs nog een zestal principes van het bedrijf met betrekking tot zijn eigen gezichtsherkenningstechnologie. Een van die richtlijnen betreft een belofte om mensen eerlijk te behandelen en duidelijke communicatie te bieden over de mogelijkheden en beperkingen van de technologie. Brad Smith, topman bij Microsoft riep op tot regulering van gezichtsherkenning. Hij laat weten zich zorgen te maken over de verspreiding van surveillancesystemen met krachtige gezichtsherkenning.

