Veel gebruikte business-tools zoals Microsoft 365, Google Workspace, Slack en Zoom kiezen allemaal voor het toevoegen van duurdere abonnementen of add-ons met generatieve AI. Dit zorgt ervoor dat een best-of-breed scenario wel erg duur gaat worden.

Met de komst van generatieve AI gaan veel software-oplossingen veranderen. Kleinere GenAI features worden soms gratis aangeboden, maar de wat uitgebreidere business-tools kiezen er eigenlijk allemaal voor om extra geld te vragen voor meer AI-functionaliteit. Dit betekent dat er per gebruiker bijbetaald moet worden.

Op zich is dat niet zo vreemd, want het bieden van generatieve AI-features is ook niet goedkoop. Met andere woorden: er moet iets tegenover staan. Wat we wel verwachten is dat organisaties hun portfolio aan tools gaan heroverwegen, omdat het simpelweg te duur wordt. Verder is het ook veel handiger als je één AI-oplossing hebt die werkt binnen alle business-tools. We denken dan ook dat we weer een toename gaan zien van best-of-suite ten opzichte van best-of-breed.

We zagen zelf tijdens Google Cloud Next dat men bij Google inmiddels drie AI-abonnementen aanbiedt voor Google Workspace, startend vanaf 10 dollar per maand per gebruiker tot 30 doller per maand per gebruiker. Ook is duidelijk dat één AI binnen een volledige suite eenvoudiger werkt dan allemaal losse puntoplossingen. Dat kan alleen als de oplossingen echt naadloos in elkaar zijn geïntegreerd, iets dat lang niet altijd mogelijk is. Dit en meer in deze aflevering van Techzine Talks.

