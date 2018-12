Nieuwe Google Chrome-aanval kan je Windows 10-apparaat laten vastlopen

Er is een nieuwe exploit ontdekt binnen Google Chrome, die het potentieel heeft om Windows 10-apparaten volledig te bevriezen. De exploit maakt onderdeel uit van een tech support scam, waarbinnen de gebruiker te horen krijgt dat er een virus staat op zijn of haar apparaat.

Dat valt te lezen op de site BGR. Daar lezen we over een nieuwe exploit die er snel voor zorgt dat apparaten volledig vastlopen. Er zijn al sites te vinden die de exploit actief uitbuiten, maar een oplossing is gelukkig vrij eenvoudig toe te passen.

De exploit

Voor de exploit maken kwaadwillenden misbruik van JavaScript-code, om een loop te creëren. Die zorgt ervoor dat gebruikers er niet toe in staat zijn om het betreffende vastgelopen tabblad, of zelfs de browser in zijn geheel, te sluiten. Vervolgens is er een pop-up in beeld te zien, die claimt van Microsoft te zijn en waarin te lezen valt dat de computer geïnfecteerd is met een virus. Dat zou onder meer wachtwoorden, browsegeschiedenis, creditcardinformatie en andere gegevens stelen.

Aangezien het een loop is, opent het tabblad zich elke keer opnieuw als je als gebruiker het tabblad probeert te sluiten. Dat zorgt ervoor dat de browser 100 procent van het CPU-vermogen gebruikt, waardoor de computer uiteindelijk volledig bevriest. Het lijkt een legitiem probleem en een echte melding, maar is dus nep en er is een eenvoudige oplossing:

Open het taakbeheer van Windows 10.

Ga naar het tabblad waar je de lopende processen vindt.

Klik daar op Google Chrome (of GoogleChrome.exe).

Klik vervolgens op ‘taak beëindigen’.

Zorg er vervolgens wel voor dat als je Google Chrome opnieuw opstart, oude tabbladen zichzelf niet opnieuw openen. Als dat wel gebeurt, kom je immers weer op dezelfde foute site terecht en begint het spelletje weer opnieuw.