Firefox lijkt advertenties te tonen binnen Nieuwe Tabblad-pagina

Het lijkt erop dat Firefox begonnen is met het tonen van advertenties. Dat was al langer een mogelijk plan van Mozilla, het bedrijf achter de populaire webbrowser, maar nog niet uitgevoerd. Tot nu dan, want een aantal gebruikers melden dat ze op de Nieuwe Tabblad-pagina advertenties te zien kregen.

Dat melden althans enkele gebruikers die Firefox 64 op hun apparaat geïnstalleerd hebben op de site Reddit. Er verscheen een advertentie naar boekingssite Booking.com, waar Firefox in de tekst te vinden valt. Verder melden de gebruikers dat Booking.com ook een pagina online heeft staan waar het verwijst naar een campagne met Mozilla.

Snippets-advertentie

Mozilla heeft nog niet gereageerd op de zaak. Heel indringend is de advertentie zoals die nu in beeld verschijnt overigens niet. Zoals hieronder te zien, is het een vrij kleine balk die wat tekst laat zien. Heel erg opvallend is het dus niet. Het lijkt er verder op dat voor deze advertentie gebruik gemaakt is van de Snippets-functie van Firefox. Die functie werd in het leven geroepen om tips voor diverse functies binnen de browser te laten zien.

Omdat daar gebruik van gemaakt wordt, zijn de advertenties op dit moment ook uit te schakelen door de Snippets-functie uit te schakelen. Dat is gewoon mogelijk binnen het instellingenmenu van Firefox. Overigens lijkt de advertentie momenteel enkel in de Verenigde Staten te zien te zijn. Het kan dus zijn dat het gaat om een proef, waarmee Mozilla wil kijken in hoeverre er nu draagvlak voor advertenties in de browser is.

In het verleden plaatste Mozilla al eens eerder advertenties in Firefox. Maar elke keer dat het dat deed, kaatsten gebruikers de bal terug en waren ze zeer kritisch. Mozilla is namelijk een organisatie die veel nadruk legt op privacy. Het tonen van advertenties gaat daar in sommige opzichten tegenin, dus zorgvuldigheid is voor de browsermaker van groot belang. Voor sommige gebruikers vallen de advertenties nu koud op hun dak: er was geen enkele waarschuwing voor dat ze zouden verschijnen.