Nieuwe ThinkPad X1 Carbon van Lenovo is lichtste in zijn soort

Lenovo geeft een update aan zijn high end ThinkPad-toestellen. De ThinkPad X1 Carbon en de ThinkPad X1 Yoga krijgen nieuwe specificaties mee.

Lenovo verfrist op CES zijn Thinkpad X1 Carbon. Met een gewicht van 1,13 kg en een maximale dikte van 14,95 mm is de nieuwe X1 een stuk compacter dan de eerste X1’s. Bovendien krijgen de nieuwe toestellen een 14 inch-scherm mee. Volgens The Verge noemt Lenovo de laptop “de lichtste zakelijke 14 inch-laptop ter wereld”.

Lenovo update de binnenkant van de laptop verder met Intel Core-cpu’s van de achtste generatie. Je kan genieten van tot 16 GB aan RAM-geheugen en PCIe SSD-opslag met een capaciteit tot 2 TB. Wat schermen betreft kan je kiezen voor full HD, 4K of een speciaal nieuw FHD-paneel dat extra weinig stroom zou gebruiken.

De autonomie van de laptop bedraagt met dat paneel tot 15 uur. De ThinkPad heeft optioneel CAT 16 LTE-connectiviteit aan boord, naast twee USB 3.1-poorten en twee USB-C-poorten, die allebei Thunderbolt-compatibel zijn. Vier far-field microfoons moeten videocalls dan weer aangenamer maken. De laptop is ook klaar voor digitale assistenten zoals Cortana of Alexa, maar die zijn nog steeds niet op een zakelijk nuttige manier beschikbaar bij ons.

De ThinkPad X1 Carbon moet vanaf juni bij ons in de rekken liggen. De laptop is beschikbaar met een prijskaartje vanaf 1.709 euro. Een adviesprijs in Euro kennen we nog niet.

Yoga

Lenovo neemt niet alleen de Carbon onder handen, ook de ThinkPad X1 Yoga krijgt een update. Ook dit toestel wordt lichter (met een gewicht van 1,35 kg) en dunner (15,2 mm). De schermranden worden kleiner en de laptop is voortaan beschikbaar in een grijs aluminium chassis. De keuze voor dat nieuwe materiaal is verantwoordelijk voor de kleinere voetafdruk. De specificaties doen verder heel erg aan de X1 Carbon denken, met cpu’s van de achtste generatie, 16 GB aan RAM en 2 TB aan PCIe SSD-geheugen. Schermen zijn opnieuw beschikbaar met resoluties van FHD tot en met 4K.

De Yoga heeft zoals de naam doet vermoeden een scherm dat helemaal omklapbaar is, zodat je het toestel in presentatiemodus en tabletmodus kan gebruiken. De nieuwe ThinkPad X1 Yoga is ook beschikbaar vanaf juni, en dat vanaf 1.919 dollar.

Gerelateerd: Lees al het nieuws vanop de Consumer Electronics Show