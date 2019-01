Microsoft lanceert nieuwe onderwijsproducten, waar Google succes claimt

De strijd om het klaslokaal woedt voorlopig nog even door. Vandaag heeft Microsoft nieuwe producten onthuld, specifiek voor de onderwijsmarkt. Tegelijk claimt Google dat zijn Chromebooks populairder dan ooit zijn, mede door die klaslokalen waar ook Microsoft zich op richt.

Microsoft werkt traditioneel samen met verschillende hardwarefabrikanten om samen nieuwe producten te onthullen. Ditmaal gaat het onder meer om een nieuwe en goedkopere Surface Go Pen, nieuwe software voor het onderwijs en een aantal Windows-laptops en twee-in-een apparaten van derden.

Nieuwe Microsoft-producten

Wellicht het belangrijkste nieuwe product van Microsoft is de Microsoft Classroom Pen. Die is ontworpen voor studenten en scholen en geoptimaliseerd om te werken met de Surface Go. Dat is een relatief goedkope laptop die Microsoft in juli vorig jaar aan de wereld toonde. De pen is ontworpen voor leerlingen die hun tools veel gebruiken. Duur is de pen verder niet: hij kost 39,99 dollar in de Verenigde Staten en is ook in een pakket met twintig exemplaren te koop voor 799,80 dollar. Daarmee treedt Microsoft meteen de zorgen tegemoet dat de pen te duur was – een vorige generatie kostte 99 dollar.

Naast de goedkopere Microsoft Classroom Pen, heeft Microsoft nog zeven nieuwe apparaten onthuld van diverse fabrikanten. Die zijn allemaal ontwikkeld voor de onderwijsmarkt en dan ook relatief goedkoop. De apparaten beginnen met een adviesprijs van 189 dollar, en zijn onder meer door Acer, Dell en Lenovo geproduceerd. Daaronder valt ook een opvallende twee-in-een, de Lenovo 300e, die een stylus heeft die als deze verloren gaat, studenten ook de optie geeft om met een gewoon No.2 potlood op het scherm te tekenen.

Als het op software aankomt had Microsoft vooral nieuwe tools voor docenten. Zo is er Grade Sync integratie met SIS-systemen aangekondigd en nieuwe mobile grading ondersteuning voor Android- en iOS-apparaten. Turnitin is ook ondersteund in de software van Microsoft, zodat plagiaat makkelijker vindbaar is.

Google loert om de hoek

Microsoft zal overigens moeten opletten. In een blogpost viert Google zijn pogingen de onderwijsmarkt te veroveren. Volgens het bedrijf gebruiken 80 miljoen docenten en studenten de G Suite for Education. En 40 miljoen docenten en studenten gebruiken Google Classroom om georganiseerd te werken. 30 miljoen gebruiken verder Chromebooks.

Daarmee hebben Chromebooks een aandeel van meer dan vijftig procent van de Amerikaanse onderwijsmarkt in handen. Ook in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Europese Unie als geheel doet Google het erg goed met zijn Chromebooks.