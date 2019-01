Microsoft lijft PostgreSQL database-leverancier Citus Data in

Microsoft heeft Citus Data, een leverancier van een PostgreSQL database, voor een onbekend bedrag overgenomen. Een opvallende overname, gezien de softwarereus zelf al een managed PostgreSQL service levert via Azure.

De strategie van Microsoft is volgens ZDnet dan ook tweeledig: enerzijds zou de overname zorgen voor de beschikbaarheid van meer PostgreSQL-talenten in plaats van dat Microsoft zelf mensen moet opleiden. Een voordeel waarmee de softwarereus zich beter zou kunnen positioneren om zo een aandeel te hebben in de richting van het open source-project PostgreSQL. Ook een snellere aanloop gericht op ondersteuning van de nieuwste versies speelt mee.

Daarnaast wil Microsoft vermoedelijk profiteren van de manier waarop Citus Data het PostgreSQL-platform heeft uitgebreid. De leverancier zou zich altijd al gedifferentieerd hebben voor het ondersteunen van een scale-out configuratie van PostgreSQL. Een oplossing die concurreert met de PostgreSQL-compatibele editie van Amazon Aurora en Google Cloud. Zij bieden ieder een eigen open source PostgreSQL-databaseservice. Versienummer en ondersteunende cloudservices, zoals beveiliging en monitoring, kunnen dan ook het verschil maken. Naast ook synergie met andere services op het platform.

Toename populariteit PostgreSQL

Toch zijn er meer leveranciers, die op maat gemaakte databases met als basis PostgreSQL-engine als uitgangspunt hebben. Denk dan aan partijen als ParAccel, de technologie die Amazon Web Services heeft verworven om Redshift te bouwen. Maar ook Greenplum, Netezza, EnterpriseDB en Vertica horen in dat rijtje thuis.

Het valt dan ook op dat afgelopen jaar de populariteit van cloud-based pure vanilla PostgreSQL managed services, deze zogeheten white label-database uit de schaduw heeft gehaald. Iets dat bij Microsoft zorgde voor een snelle groei in de acceptatie van Azure Database voor PostgreSQL en de interesse opwekte voor een partij als Citus Data.

Sinds de lancering van de PostgreSQL-service een paar jaar geleden, merkte Microsoft op dat veel van haar klanten op zoek waren naar meer schaalgrootte. Microsoft kwam destijds met SQL Server 2019 Big Data Clusters voor het opschalen van een SQL-database voor analyses. Maar de softwarereus wilde klanten, die al eerder hun voorkeur voor het PostgreSQL-platform hadden uitgesproken, niet verplicht laten migreren.

AWS’s Aurora

Citos Data zou het antwoord zijn op concurrenten als AWS’s Aurora. Al zou het wel gaan om het vergelijken van ‘appels en peren’. Dat gezien Aurora zich concentreert op OLTP en de scale-outarchitectuur van Citus Data is bedoeld om horizontale schaalbaarheid te bieden. Naast ook auto-sharing-mogelijkheden, die weer zijn gekoppeld aan NoSQL-databases, zoals MongoDB. Maar dan wel met de ACID-ondersteuning zoals gekoppeld aan bedrijfsdatabases. Naast ook massaal parallelle transactieverwerking voor real-time analyse, OLTP en multi-tenancy-ondersteuning om cloud- of hybride cloudimplementaties te ondersteunen.

Met de uitbreidingsarchitectuur, waarmee Microsoft zijn Azure-database voor PostgreSQL in verschillende versies aanbiedt, de volledige draagbare vanilla PostgreSQL-editie en de overname van Citus Data komt Mirosoft klanten tegemoet die hoge eisen stellen aan schaalbaarheid.