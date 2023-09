PostgreSQL versie 16 is onlangs verschenen. In deze laatste versie van de opensource-database is onder meer prestatieverhogende functionaliteit toegevoegd voor replicatie en monitoring, maar ook parallelle zoekvragen, bulk lading en verdere ondersteuning van SQL/JSON-standaarden.

De komst van PostgreSQL 16 geeft, volgens de ontwikkelaars, gebruikers veel prestatieverhogende features die helpen bij het verwerken van alledaagse workloads. Hierbij maakt het niet uit of het om kleine of grote hoeveelheden workloads gaat.

Replicatie- en monitoringsfunctionaliteit

Belangrijke verbeteringen zijn onder meer doorgevoerd voor de replicatie- en monitorigsfunctionaliteit voor data. Onder meer is nu ondersteuning beschikbaar voor logische replicatie vanaf een stand-by-node. Dit is vooral handig wanneer gebruikers grote hoeveelheden workloads op de primary instance hebben en logische replicatie willen offloaden naar een minder drukke stand-by-instance.

Op het gebied van monitoring is de bestaande functionaliteit uitgebreid met pg_stat_io-metingen. Dit stelt de databasebeheerders in staat om naar de statistische gegevens rondom I/O-gebruik te kijken.

Overige functionaliteit

Andere functionaliteit die in PostgreSQL 16 is doorgevoerd, betreft onder meer de ondersteuning van parallelle transacties en zoekvragen voor gebruikers, security-updates voor het zetten van privileges voor beheermogelijkheden, bulk loading en betere ontwikkelmogelijkheden. In het laatste geval gaat het hierbij om onder meer een verbeterde ondersteuning van de SQL- en JSON-standaarden.

PostgreSQL16 is per direct beschikbaar.

Lees ook: EnterpriseDB maakt PostgreSQL-clustertool open-source