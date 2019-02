Akamai en Mitsubishi komen samen met blockchain-betaalplatform

Akamai en de Mitsubishi UFJ Financial Group gaan een joint venture aan: het Global Open Network (GO-NET). Het plan is om binnen die joint venture een nieuw online betaalnetwerk op basis van blockchain aan te bieden. Dat moet een nieuwe generatie transacties beveiligen, schaalbaar maken en bovendien ook responsief maken.

GO-NET is het resultaat van drie jaar nauwe samenwerking tussen de twee bedrijven. Zowel Akamai als Mitsubishi investeren in GO-NET, dat vanaf de eerste helft van 2020 beschikbaar moet zijn in Japan. Uitbreiding naar andere landen staat op de planning, maar het is nog niet zeker wanneer dat precies zal gebeuren.

Complete set

GO-NET moet een complete set diensten aanbieden. Zo moet er ondersteuning zijn voor bestaande betaalfuncties, pay-per-use diensten, microbetalingen en nieuwe nog in opkomst zijnde IoT-gerelateerde transacties. De blockchain-as-a-service oplossing van Akamai is van kritisch belang voor de joint venture. Het betaalnetwerk maakt verder gebruik van het Intelligent Edge Platform van Akamai, en zal daar de basis van vormen.

De blockchain-oplossing van Akamai kan volgens het bedrijf meer dan 1 miljoen transacties per seconde verwerken, met een twee seconden durende vertraging per transactie. Transacties die het platform verwerkt zijn beveiligd met de cloudsecurity van Akamai. Mitsubishi biedt verder de nodige kennis van financiële diensten en zijn expertise in zakelijke ontwikkeling om groei en succes naar de joint venture te brengen.

Consumenten dienen

CEO en medeoprichter van Akamai, Dr. Tom Leighton, laat weten dat de joint venture “alles in gereedheid stelt voor een nieuw op blockchain gebaseerd online betaalplatform, dat de belangen van consumenten en partners beter kan behartigen.” De basis voor deze joint venture werd volgens Leighton de afgelopen drie jaar al gelegd in andere samenwerkingen tussen de twee bedrijven.

Hironori Kamezawa, de CEO van GO-NET, vertelt dat “financiële diensten digitale innovatie moeten omarmen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar security, capaciteit en efficiëntie”. GO-NET wil dan ook inspelen op de veranderende markt en nieuwe vraag vanuit consumenten tegemoet komen.