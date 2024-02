Het Akamai-initiatief Generalized Edge Compute (Gecko) brengt nieuwe cloud computing-mogelijkheden naar het edge-netwerk.

Gecko is ontworpen om gegeneraliseerde rekenkracht in te zetten bovenop het wereldwijde edge-netwerk van Akamai. Het moet zwaardere workloads, die normaal gesproken beperkt blijven tot gecentraliseerde datacenters, verplaatsen naar de edge van Akamai’s netwerk. “Hierdoor wordt full-stack computing beschikbaar voor honderden voorheen moeilijk bereikbare locaties, waardoor klanten workloads dichter bij hun gebruikers kunnen brengen”, aldus het bedrijf.

Verschillende fases

Om compute beschikbaar te maken op moeilijk bereikbare locaties, kent Gecko drie fases. In de eerste fase moet eind dit jaar in 100 steden compute-vermogen met ondersteuning voor virtual machines geïmplementeerd zijn. Akamai heeft al nieuwe regio’s met Gecko-architectuur uitgerold in Hong Kong, Kuala Lumpur, de Mexicaanse stad Querétaro en Johannesburg. Ook heeft het steden zonder geconcentreerde aanwezigheid van hyperscales bereikt, waaronder het Colombiaanse Bogotá, Denver, Houston, Hamburg en Marseille. Een tiende Gecko-regio is gepland voor het einde van het eerste kwartaal en opent in Santiago in Chili.

Naast de tien nieuwe Gecko-locaties en de bestaande 25 Core Compute-regio’s, wil Akamai de komende jaren honderden steden toevoegen aan de wereldwijde footprint.

Later dit jaar start de tweede fase van het Gecko-project. Dan wil Akamai containers toevoegen. Naar verwachting kan dit onderdeel van Gecko later dit jaar van start gaan. De derde fase staat in het teken van het toevoegen van geautomatiseerde workloads orchestration, om het voor ontwikkelaars makkelijker te maken applicaties te bouwen op de locaties. Onbekend is wanneer deze laatste fase start.

