Ericsson en VMware voorzien operators van netwerkvirtualisatie

Ericsson en VMware hebben een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten om operators betere diensten rondom netwerkvirtualisatie te bieden. Operators kunnen hiermee de uitrol van diensten sneller realiseren, zo is de bedoeling van de samenwerking.

Met de nu gesloten samenwerking, beide partijen werken trouwens al enige tijd nauw met elkaar samen, is het de bedoeling dat operators in staat worden gesteld om sneller telecomdiensten uit te rollen, maar ook om meer te kunnen halen uit de (multi)cloudstrategieën die zij nu in rap tempo ontwikkelen. Door bepaalde functionaliteit naar cloudomgevingen te verplaatsen, kunnen zij volgens beide partijen meer op kosten besparen en bepaalde resources optimaliseren.

Cloudgebaseerde diensten belangrijk

Meer concreet gaat de nu gesloten samenwerking zich richten op een eenvoudigere inzet van een combinatie van verschillende applicaties van Ericsson en het vCloud NFV-platform van VMware. Dit om operators te helpen bij het efficiënt inzetten van gevirtualiseerde netwerken en deze commercieel te benutten. Beide bedrijven doen dit door vooral zich te richten op technologie in het Cloud Core- en Cloud Communication-domein.

Technische samenwerking en interoperabiliteit

Zo omvat het partnership onder meer technische samenwerking en interoperabiliteitstesten tussen het portfolio van de oplossingen voor virtual network functions, billing en charging, automation en orkestratie-oplossingen van de Zweedse netwerkleverancier en het vCloud NFV-platform van de virtualisatie- en cloudspecialist.

Daarnaast hebben beide leveranciers in een zogeheten Certification Lab geïnvesteerd. Binnen deze testomgeving kan de interoperabiliteit tussen Ericsson VNF-oplossingen en VMware vCloud NFV worden getest, gecertificeerd, systeem geverifieerd, geoptimaliseerd en gedocumenteerd.

Ericsson en VMware laten vanzelfsprekend deze oplossingen zien tijdens Mobile World Congress 2019 in Barcelona. Wij houden dit voor onze lezers in de gaten.