‘IT-beslissers willen veel transparantere security’

Het merendeel van de IT-beslissers heeft grote behoefte aan meer en betere uitwisseling van dreigingsinformatie tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dat is cruciaal voor een digitaal veilige samenleving. Dat stelt Kaspersky Lab op basis van een nieuw onderzoek onder IT-beslissers.

Het onderzoek werd door Pb7 Market Research uitgevoerd onder 160 IT-beslissers van bedrijven met minimaal 50 medewerkers. Daarbij sprak het bureau in opdracht van Kaspersky met alle sectoren, waaronder industrie & handel, de financiële sector, overheidsinstanties en zakelijke dienstverleners.

Belangrijke criteria

Het belangrijkste succescriterium voor de samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven als het aankomt op een digitaal veilige samenleving ligt volgens de meeste IT-beslissers in een betere uitwisseling van informatie. Ook moeten er wat hen betreft testcentra komen waarin de integriteit, maar ook de veiligheid van nieuwe technologie centraal staat. 56% van de beslissers denkt dat een keurmerk ook indicatief kan zijn voor de kwaliteit en integriteit van securityproducten.

De kwaliteit van producten en diensten is namelijk nog altijd de belangrijkste reden om te kiezen voor bepaalde securityleveranciers. Maar de beschikbaarheid van dreigingsinformatie vanuit de overheid en techbedrijven is ook van cruciaal belang. Respondenten willen graag dat er meer communicatie plaatsvindt, waarbij ze een behoorlijke informatie-uitwisseling op willen zetten.

Achterdeurtjes uitsluiten

Kaspersky vroeg de IT-beslissers ook naar maatregelen waarbij overheden buitenlandse bedrijven weren. Daar is begrip voor, maar 64% geeft aan dat overheidsinstanties er verstandiger aan doen om zoveel mogelijk ‘achterdeurtjes’ uit te sluiten. De digitale veiligheid moet dus op orde zijn, wat veel zinvoller is dan het in de ban doen van techbedrijven.

Martijn van Lom, General Manager Northern Europe van Kaspersky Lab, vertelt in een statement dat transparantie veelgevraagd is. “Niet zo vreemd, want we worden steeds afhankelijker van een veilige digitale infrastructuur,” aldus Van Lom. “We hebben als industrie nog veel te doen om zowel burgers als bedrijfsleven meer inzage te geven in de integriteit en kwaliteit van onze producten.”