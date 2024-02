Apple heeft zijn revolutionaire VR/AR-headset de afgelopen weken al van de eerste security-updates voorzien. Dit nog voordat de headset officieel in de winkel ligt. De laatste update volgde afgelopen dinsdag en de gedichte kwetsbaarheid kan al door hackers zijn misbruikt.

Apple heeft op 31 januari een tweede update van het onderliggende OS voor de Vision Pro-headset, visionOS 1.0.2, uitgebracht. Dit blijkt uit een recente release note. Eerder werd door de techgigant dus al een visionOS 1.0.1-update uitgebracht.

Zelfde bug in iOS 17.3

De laatste update moet een securityprobleem fixen dat mogelijk al actief door hackers wordt misbruikt. De kwetsbaarheid zit in WebKit dat onder meer Safari en andere apps aanstuurt. De bug kan ervoor zorgen dat hackers kwaadaardige code op getroffen devices kunnen draaien.

De kwetsbaarheid CVE-2024-23222 is dezelfde kwetsbaarheid waarvoor de techgigant onlangs ook iOS 17.3 uitrolde.

Apple Vision Pro morgen verkrijgbaar

De uitrol van de updates voor de Apple Vision Pro VR/AR-headset is opmerkelijk omdat het toestel nog niet in de winkel ligt. De officiële verkoopdatum van de revolutionair geachte en prijzige headset is voor Amerika op 2 februari gepland.

