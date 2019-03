Plantronics en Polycom gaan verder als Poly. Het techbedrijf richt zich op de menselijke ervaring van communicatie en samenwerking en heeft als doel om de communicatie via de telefoon of het internet net zo rijk en natuurlijk te maken als een fysiek gesprek. Poly wil zich vooral profileren als de belangrijkste oplossing voor samenwerking in de cloud.

Poly profiteert van de audio- en video-expertise van Plantronics en Polycom en maakt gebruik van de slimme endpoints van het bedrijf, die UC-platformen (Unified Communications) met elkaar verbinden. Op die manier vermindert het bedrijf problemen binnen de moderne werkomgeving, waaronder afleiding, complexiteit en afstand.

Vier innovatiegebieden

Daartoe richt Poly zich op een viertal specifiek gedefinieerde innovatiegebieden:

Het creëren van intuïtieve werkomgevingen voor iedereen. De moderne open-kantooromgeving zorgt voor meer afleiding en geluidsoverlast op het werk, wat leidt tot een lagere productiviteit en medewerkerstevredenheid. Poly biedt oplossingen om afleiding door geluid in open ruimten aan te pakken. Daarnaast biedt het bedrijf technologieën om ‘huddle rooms’ – waar groepen van twee tot zes personen in alle rust kunnen samenwerken – net zo effectief in te richten als traditionele boardrooms.

Werknemers op hun eigen manier laten samenwerken. Werknemers gebruiken gemiddeld drie of meer samenwerkingsoplossingen per dag. Daarbij hebben ze endpoints nodig voor samenwerking met en tussen deze oplossingen. Poly biedt een uitgebreid portfolio van oplossingen om aan deze groeiende behoefte te voldoen.

Mobile-first oplossingen voor de moderne werknemer ontwerpen. Of het nu gaat om het gebruik van een privésmartphone als zakelijke telefoon, of de afwisseling tussen privé- en zakelijke gesprekken, werknemers hebben spraak- en videomogelijkheden nodig, die mobiliteit bieden. Met de recent aangekondigde Elara 60 Series erkent Poly dat dit de nieuwe standaard voor communicatie is. In combinatie met de bekroonde mobiele headsets van Poly biedt het mobiele-telefoonstation werknemers kwalitatieve tools waarmee ze overal productief kunnen zijn.

Cloudservices verbeteren en IT-professionals en gebruikers helpen meer uit hun apparaten te halen. Terwijl de macrotrend van de empowerment van eindgebruikers doorgaat, is het voor IT-professionals een steeds grotere uitdaging om te weten welk apparaat waar wordt gebruikt. Poly zorgt ervoor dat gebruiksvriendelijke oplossingen ook makkelijk te beheren zijn.

CEO en President Joe Burton van Poly noemt vandaag zijn “eerste dag als CEO van een nieuw bedrijf”. Hij ziet naar eigen zeggen oneindig veel kansen om de manier waarop mensen tegenwoordig communiceren te verbeteren. Zo wil Poly niet alleen gebruikmaken van AI en machine learning, maar ook andere nieuwe technieken om verbindingen te leggen tussen mensen.