Adobe maakt Experience Platform algemeen beschikbaar

Adobe verbetert zijn cloudgebaseerde tools voor customer experience management door het Adobe Experience Platform algemeen beschikbaar te maken. De bedoeling is om hiermee datasilo’s binnen grote bedrijven te slopen. Op die manier moeten bedrijven ertoe in staat zijn informatie gebruiken om preciezere en diepgaandere profielen van consumenten op te stellen.

De achterliggende gedachte van het Adobe Experience Platform is dat bedrijven hun klanten hiermee beter leren begrijpen. Ook moeten ze het gedrag van klanten en de behoeften die zij hebben beter in kaart kunnen brengen. De combinatie daarvan vindt plaats met behulp van kunstmatige intelligentie (AI), die deze inzet moet verbreden.

Legacy software vervangen

Adobe stelt dat de nieuwe release zal helpen een aantal problemen aan te pakken die bij een onderzoek onder duizend Amerikaanse IT-beslissers geïdentificeerd zijn. Uit dat onderzoek bleek dat de meeste IT-beslissers stellen dat twee derde van de tijd van hun werknemers besteed wordt aan het beheren van legacy software. Dat is volgens Adobe een groot probleem, want er is dan nauwelijks tijd over voor “activiteiten die de digitale transformatie en innovatie vooruit helpen.”

Het Experience Platform is ontworpen om die systemen te vervangen, stelt Suresh Vittal, vicepresident van Digital Experience Business van Adobe in een statement. “De dagen van gesloten stacks en batchsystemen die gebouwd zijn voor de behoeften van een specifiek tijdperk, zijn voorbij”, aldus Vittal. “Door real-time klantgegevens te combineren met open en uitbreidbare API’s, stelt het Adobe Experience Platform bedrijven van alle groottes ertoe in staat om zichzelf klaar te maken voor de toekomst. Dat doen ze met inzichten waarmee ze kunnen werken, evenals AI.”

Het Adobe Experience Platform verzamelt daarvoor gegevens van de hele customer journey en houdt die in één profiel bij. Dat profiel wordt in real-time up-to-date gehouden. Ook belangrijk is dat AI gebruikt wordt om een duidelijk beeld van elke individuele klant te krijgen. Verder bereidt de Data Science Workspace data voor, zodat machine learning modellen ermee aan de slag kunnen.

Tot slot zijn er nog diverse maatregelen rond security en compliance die ervoor zorgen dat bedrijven die hier gebruik van maken voldoen aan de GDPR.