Thales, de Franse fabrikant van defensie-elektronica, heeft de overname van beveiligingsbedrijf Gemalto afgerond, meldt Reuters. Bij de overname is 4,8 miljard euro gemoeid. Met de overname wordt de aanwezigheid van Thales in de beveiligingsmarkt vergroot.

“Samen maken we een gigant in digitale identiteit en beveiliging, met de mogelijkheden om te concurreren met de grote spelers wereldwijd”, aldus voorzitter en CEO Patrice Caine van Thales. Thales is de grootste fabrikant van defensie-elektronica in de Europese Unie.

Met de overname van Gemalto hoopt het bedrijf een groter aandeel te krijgen in de groeiende markt van beveiligingsdiensten. De bedoeling is dan ook dat de digitale zaken van Thales met die van Gemalto gecombineerd worden. Gemalto blijft echter onder zijn eigen merk zaken doen.

Het bedrijf is op dit moment beursgenoteerd in Amsterdam en Parijs. De bedoeling is dat die beursnoteringen zo snel mogelijk beëindigd worden. Wanneer dat precies is, is nog onbekend.

Overname

De overname is al meer dan een jaar in de maak. In december 2017 bereikte Thales een akkoord om Gemalto voor 4,8 miljard euro op te kopen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, aangezien diverse landen toestemming moesten geven voor de overname. De Verenigde Staten, China, Canada, Israël en Turkije gaven in september vorig jaar toestemming.

Australië en de Europese Unie volgden in december vorig jaar, maar hadden hier wel wat voorwaarden bij. Zo moet Thales de afdeling die de beveiligingsmodules nShield produceert verkopen, om zorgen over concurrentie weg te nemen. nShield-technologie genereert keys en versleuteld gegevens.

Eind maart liet Thales weten bijna 86 procent van de aandelen van Gemalto te hebben verworven. Toen kondigde het bedrijf al aan dat de overname vandaag waarschijnlijk afgerond zou worden. Deze maand wordt Gemalto officieel in de boeken van Thales opgenomen.