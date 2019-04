Google vergroot enterprise-cloudopslag met Elastifile-dienst

Google en Elastifile gaan samenwerken om de opslagmogelijkheden van het cloud computing-platform aan te vullen. De twee bedrijven hebben aangekondigd dat de Cloud File Services van Elastifile als volledige managed services op het Google Cloud Platform beschikbaar wordt.

De twee bedrijven willen op deze manier zogenaamde ‘scale-out opslag’ aanbieden, wat betekent dat er een enorme opslagcapaciteit gedistribueerd kan worden over vele machines, op de manier waarop veel big data workloads afgehandeld worden, weet Silicon Angle.

Usecases

Google heeft overigens al een eigen bestandendienst: Google Filestore. Dominic Preuss, directeur van product management bij Google Cloud, stelt echter dat de usecases voor die dienst “erg basic” zijn, en niet omgaan met de scale-out-eisen. De Cloud File Service van Elastifile kan dat wel, tot aan petabytes op aanvraag.

“Als we met klanten praten, zoeken ze echt naar managed diensten”, aldus Preuss. Erwan Menard, CEO van Elastifile, stelt bovendien dat “je geen opslagnerd hoeft te zijn” om op te schalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het erg snel opschalen van SAP-applicaties van 50 TB naar 100 TB, die je ook weer terug kunt schalen als dat nodig is.

Volgens Menard zijn er drie basis-usecases voor de dienst van Elastifile. Het gaat om het renderen van films, het aanbieden van persistent storage voor workloads in software containers die gebruikt worden om applicaties onveranderd te laten draaien in meerdere computing-omgevingen in datacentra of clouds, en het verhuizen van SAP-applicaties als NetWeaver en HANA naar de publieke cloud.

Diepe integratie

De twee bedrijven stellen dat de integratie erg diep is. Daarbij wordt een native Google Cloud-ervaring geboden met dezelfde gebruikersinterface, monitoring, afrekeningen en ondersteuning. De Elastifile-dienst wordt beschikbaar op de Cloud Marketplace van Google. Volgens Menard is de integratie bovendien dieper dan de integraties die Elastifile met andere clouds heeft opgezet.

De prijzen voor de nieuwe integratie variëren tussen de 10 en 30 dollarcent per GB per maand, afhankelijk van capaciteit en prestaties.