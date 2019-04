Adobe heeft aangekondigd dat het een functie genaamd content-aware fill naar After Effects brengt. Met die functie is het mogelijk om ongewenste objecten automatisch uit een video te verwijderen. Dat meldt TechCrunch.

De special effects-software, dat onderdeel uitmaakt van de Creative Cloud-dienst, vult de lege ruimte daarbij in met de geschikte pixels, op basis van de content om het object heen. De functie was eerder al beschikbaar in Photoshop, maar nog niet in After Effects. Voor video’s is dit veel moeilijker, omdat het proces voor ieder beeld uitgevoerd moet worden terwijl de objecten bewegen.

De nieuwe functie wordt aangestuurd door Adobe Sensei, het AI-platform van het bedrijf. Om een object te verwijderen uit een scène, moet deze gemaskeerd worden. Als alles werkt zoals gepland, volgen de tools het object automatisch door een scène heen, zelfs als het even achter een ander object terecht komt. Het object wordt automatisch vervangen door geschikte pixels.

Mocht het nodig zijn om het resultaat nog wat te verbeteren, dan is het ook mogelijk om Photoshop te gebruiken om referentie-frames te maken. Het bedrijf wijst er verder op dat content-aware fill ook erg handig kan zijn voor 360 graden VR-projecten, waarbij het niet altijd mogelijk is om alles rondom de camera te verbergen.

Andere updates

Volgende week vindt de jaarlijkse NAB show plaats, waardoor Adobe ook allerlei andere video-updates lanceert voor zowel After Effects als Premiere Pro. Een aantal van die updates richt zich op het verbeteren van de workflow, zoals het nieuwe Freeform Project-paneel waarmee het mogelijk is om assets visueel te ordenen, en verbeterde audio-tools.

Ook heeft het bedrijf hard gewerkt aan het verbeteren van de prestaties van zijn applicaties. GPU-rendering in Premiere kan bijvoorbeeld significant schelen in de tijd die het kost om een project te exporteren. Mask tracking is nu 38 keer sneller voor 8K-videos en 4 keer sneller voor HD-scènes.