Skype ondersteunt nu groepsgesprekken met vijftig deelnemers

Skype heeft het aantal mensen die tegelijkertijd deel kunnen nemen aan een audio- of video-gesprek verdubbeld. Nu is het mogelijk om met vijftig mensen tegelijkertijd te bellen, tegenover de 25 voorheen. Daarmee gaat het voorbij de mogelijkheden van WhatsApp, Google Hangouts en Instagram, schrijft TechCrunch.

De update geeft het VoIP-programma, waarmee gebruikers over het internet kunnen telefoneren, ook een streepje voor op Facebook Messenger. Messenger laat namelijk wel vijftig mensen toe in een gesprek, maar limiteert wie er in beeld komt. Als er meer dan zes mensen mee doen aan een gesprek, verschijnt alleen degene die praat in beeld. In Skype worden deelnemers in bubbels bovenaan het scherm getoond. De gebruiker kan zelf kiezen welke feed hij in het grote scherm wilt zetten. Dit kunnen ook meerdere mensen zijn.

Ook ondersteunt de app nu meer deelnemers dan Apple’s FaceTime. FaceTime ondersteunt sinds iOS 12.1 maximaal 32 deelnemers in een gesprek.

Met de nieuwe mogelijkheid concurreert Skype nu direct met enterprise-oplossingen als Zoom, dat honderd of zelfs duizend deelnemers ondersteund. De oplossing van Microsoft is niet zo robuust als de enterprise-varianten, maar biedt nu wel iets tussen een enterprise-platform en consumenten-apps in.

Gebruik

Het bellen is bovendien eenvoudiger geworden in de nieuwe versie van de chat-app. Om met een groep met minder dan 25 deelnemers te bellen, is het mogelijk om de gehele groep in één keer op te bellen. Voor grotere gesprekken is er een notificatie-optie toegevoegd om het rinkelen te vervangen. Dit betekent dat deelnemers een minder hinderlijk alarm krijgen om mee te doen aan een gesprek.

De functies werden eerder al getest, namelijk in maart. Nu worden ze uitgerold naar alle gebruikers op alle platformen. Om de functies te gebruiken, moet de laatste versie van Skype gedownload worden.