KPN test eigen variant van WeTransfer: Secure File Transfer

KPN is een test begonnen met een dienst die direct met het Nederlandse WeTransfer moet gaan concurreren. Het gaat om Secure File Transfer, waarmee gebruikers gratis grote bestanden versleuteld kunnen versturen.

Met KPN Secure File Transfer is het mogelijk om bestanden van maximaal 4GB te versturen naar een ander. Daarbij worden de bestanden versleuteld met end-to-end-encryptie op basis van AES-gcm, weet Tweakers. Alle bestanden worden met sha-256 versleuteld. Verder is het mogelijk om downloads met een wachtwoord te beveiligen.

Na het uploaden van de bestanden, krijgen gebruikers een URL die ze met anderen kunnen delen. Ook is het mogelijk om de bestanden via een QR-code te delen. Gebruikers kunnen zelf kiezen hoelang de gegevens te downloaden zijn. KPN raadt aan om de URL of QR-code niet via de e-mail met anderen te delen, maar via een privacyvriendelijke dienst als Signal.

Secure File Transfer zit momenteel nog in bèta. KPN laat tegenover zowel NU.nl als Tweakers weten dat het een testversie is. Die versie is “nog niet ingericht op grootschalig gebruik”.

WeTransfer

Zoals gezegd heeft Secure File Transfer veel overeenkomsten met WeTransfer, dat in 2009 door twee Nederlanders werd opgericht. Toch zijn er wel verschillen. WeTransfer laat gebruikers bijvoorbeeld maximaal 2GB aan bestanden versturen en doet dit via een e-mail, met daarin een URL.

Het platform heeft naar eigen zeggen inmiddels ruim 40 miljoen actieve gebruikers. Maandelijks worden meer dan een miljard bestanden gedeeld. WeTransfer heeft inmiddels bovendien integraties opgezet met Chrome, Slack en Sketch, en heeft inmiddels ook een eigen mobiele app. Die app had vier maanden na de lancering 3 miljoen gebruikers op iOS.

Ook heeft de dienst een Pro-variant, waarmee gebruikers tot 20GB aan bestanden kunnen versturen en tot 100 GB aan data kunnen opslaan. Verder is het mogelijk om een eigen achtergrondafbeelding te kiezen, e-mails te personaliseren en een profiel te personaliseren.