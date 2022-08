KPN heeft onlangs zijn in februari gestarte inkoopprogramma van eigen aandelen versneld afgerond. De organisatie kocht 300 miljoen euro aan eigen aandelen in.

Het inkoopprogramma werd in februari aangekondigd en is onlangs succesvol afgerond. In de eerste twee weken van augustus werd de inkoop van de aandelen versneld, waardoor het inkoopprogramma een week eerder kon worden afgerond dan gepland. Het programma werd uitgevoerd door een tussenpartij.

Meer dan 92 miljoen aandelen ingekocht

In totaal heeft KPN tussen februari 2022 en 11 augustus 2022 meer dan 92 miljoen eigen aandelen ingekocht. Dit voor een gemiddelde prijs van 3,23 euro per aandeel. Het totaalbedrag van de inkoop bedraagt 300 miljoen euro.

Kapitaalvermindering

Reden voor het inkoopprogramma is dat KPN aan zijn aandeelhouders heeft beloofd om structureel extra kapitaal terug te geven. De operator is van plan om 91.840.654 van de ingekochte aandelen in te trekken. Dit om het kapitaal te verminderen. De overige 1 miljoen ingekochte eigen aandelen worden aangehouden om de aandelenplannen voor werknemers te dekken.

