Cohesity vindt in Imanis Data eerste overname

De opslag-startup Cohesity heeft aangekondigd Imanis Data over te nemen, een provider van backup-software voor databases. Het is de eerste overname van Cohesity, meldt Silicon Angle. Financiële details over de aankoop zijn niet bekend.

Cohesity haalde een jaar geleden nog een investering van 250 miljoen dollar binnen van een groep financierders geleid door het Vision Fund van Softbank. Imanis Data bestaat inmiddels zes jaar en wist meer dan 27 miljoen dollar aan financiering op te halen. Ook heeft de startup meerdere klanten uit de Fortune 500. De overname zal dan ook niet goedkoop zijn geweest, al zijn specifieke prijzen niet genoemd.

De twee bedrijven werken in vergelijkbare gebieden. Cohesity verkoopt een software-platform, DataPlatform, voor het beheren van secundaire data. Secundaire data zijn gegevens die wel een belangrijke rol spelen binnen de operaties van een bedrijf, maar niet regelmatig nodig zijn in gebruik. Om te voorkomen dat deze data overlast veroorzaakt doordat ze zich overal in het netwerk bevinden, kunnen ze beter ergens anders opgeslagen worden.

De software van Cohesity, waaronder het DataPlatform, is sinds maart vooraf geïnstalleerd verkrijgbaar op Cisco HyperFlex- en UCS-hardwaretoepassingen voor zowel bestaande als nieuwe gebruikers. Eindgebruikers van de Hyper-Converged-systemen krijgen op die manier de mogelijkheid om hun primaire en secundaire data-silo’s op HyperFlex- en UCS-systemen te consolideren.

Overname

Imanis Data biedt op zijn beurt software die bedrijven in staat stelt om backups te maken van de informatie die ze binnen NoSQL-databases als MongoDB bewaren.

Na de overname wil Cohesity de technologie van Imanis Data integeren in zijn eigen platform. De software moet de bestaande backup-mogelijkheden die het biedt voor traditionele databases als Oracle Database en Microsoft SQL Server aanvullen. Daarnaast werkt de technologie van Imanis Data ook met Hadoop, wat een nieuwe usecase voor Cohesity openstelt.