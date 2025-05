ServiceNow klanten kunnen data straks AI-ready maken door overname van Data.World

ServiceNow heeft zijn tweede AI-gerelateerde overname van dit jaar aangekondigd. Het bedrijf heeft een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van Data.World, een cloud-native dataplatform voor datacatalogisering en databeheer. Deze strategische acquisitie is bedoeld om klanten te helpen bij het implementeren van AI op schaal door hun data beter ‘AI-ready’ te maken.

Het in Austin, Texas gevestigde Data.World werd in 2015 opgericht en heeft sindsdien meer dan 130 miljoen dollar aan kapitaal opgehaald van bedrijven als Alumni Ventures, Prologis Ventures en Shasta Ventures. De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt, maar volgens schattingen werd Data.World in 2022 tijdens een Series C-financieringsronde van 50 miljoen dollar gewaardeerd op 350 miljoen dollar.

Data als fundering voor AI

Volgens Gaurav Rewari, SVP en GM van data analytics bij ServiceNow, heeft het met Data.world een bedrijf gevonden dat kan helpen bij het catalogiseren en beheren van data op entepriseniveau. ServiceNow wil met deze overname bedrijven helpen om hun data ‘AI-ready’ te maken.

Data.World helpt organisaties met het catalogiseren en beheren van data op enterpriseniveau. De functionaliteit is een belangrijke aanvulling op het ServiceNow platform, dat steeds meer inzet op intelligente automatisering en AI-agents.

Integratie met ServiceNow AI platform

Zodra de overname is afgerond, zal Data.World worden geïntegreerd in ServiceNow. Het platform van Data.World zal in de nabije toekomst als product worden aangeboden aan ServiceNow-klanten.

Dit is de tweede overname van ServiceNow in korte tijd. In maart kondigde het bedrijf de overname van Moveworks aan voor 2,85 miljard dollar. Moveworks ontwikkelt enterprise-gerichte automatiserings- en AI-tools. Deze overnames passen in de strategie van ServiceNow waarin het fors investeert in Agentic AI. Hiervoor ontwikkelt het zelf nieuwe technologie, maar doet het ook strategische acquisities, zoals nu data.world.