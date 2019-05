‘Low code kan volgens meerderheid IT-ontwikkelaars werktevredenheid bevorderen’

Low code kan helpen bij het verbeteren van de minst aantrekkelijke aspecten van het ontwikkelwerk, stellen IT-ontwikkelaars. Ook kan het ondersteunen bij het behalen van de IT-bedrijfsdoelstellingen voor het komende jaar. Dat blijkt uit het onderzoek Impact of Low-code on IT Satisfaction, dat in opdracht van Appian uitgevoerd werd door IDG.

Het onderzoek bestond uit een enquête die tussen maart en april 2019 antwoorden verzamelde van 150 IT-leiders en 150 IT-ontwikkelaars, -ingenieurs en -architecten bij bedrijven met ruim duizend werknemers. Met low code is het mogelijk om applicaties te ontwikkelen, zonder dat er echte programmeerkennis vereist is. Daardoor kunnen applicaties sneller gebouwd worden en hoeft er geen speciale ontwikkelaar aangenomen te worden.

Volgens de resultaten vindt 80 procent van de respondenten low code nuttig voor het automatiseren van herhaaldelijke taken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om coderingsformuleren en bedrijfsregels. Dit zijn ook direct aspecten die IT-ontwikkelaars het minst aantrekkelijk vinden aan hun werk. Daarnaast vinden ze onder meer tijd die besteed wordt aan het oplossingen van problemen met applicaties en beperkte mogelijkheden om aan strategische projecten te werken minder aantrekkelijke aspecten.

Low code kan volgens 80 procent van de organisatie echter tijd besparen voor ontwikkelaars. Daardoor kunnen de ontwikkelaars werken aan projecten van een hoger niveau. Ook vindt ruim tweederde (68 procent) dat low code geschikt is voor het ontwikkelen van bedrijfskritische applicaties, stelt het onderzoek.

Verhoogde druk

Opkomende technologieën komen bovendien niet met alleen maar voordelen. Zo geeft 86 procent aan de IT-ontwikkelaars aan dat dergelijke technologieën de druk op de IT-organisatie verhogen. Die druk zit hem dan vooral in verzoeken om die nieuwe technieken toe te passen, en om de opkomende technologie te integreren met legacy-systemen en -gegevens.

IT-ontwikkelaars moeten naar eigen zeggen vooral applicaties die klantervaring verbeteren of de klantbetrokkenheid verhogen, verbeteren (68 procent). Deze apps genereren ook de meeste omzet bij hun organisaties. Dit geldt verder voor applicaties die de interne bedrijfsvoering en -processen optimaliseren (61 procent) en applicaties die innovatie mogelijk maken (57 procent).