Palo Alto Networks lanceert cloud-beveiligingssuite Prisma

Palo Alto Networks heeft een nieuwe cloud-beveiligingssuite onthuld, die ontworpen is om klanten te helpen een veiliger digitaal leven te laten leiden. De nieuwe suite heet Prisma en moet de toegang, gegevensbescherming en applicatiebeveiliging vereenvoudigen.

Prisma bestaat uit vier verschillende componenten: Prisma Access, Prima Public Cloud, Prisma SaaS en VM-series. Prisma Access moet toegang tot de cloud voor kantoren en mobiele gebruikers overal ter wereld beveiligen. Binnenkort wordt het programma op het Google Cloud Platform (GCP) uitgevoerd en de dienst uitgebreid naar ruim honderd locaties voor een snellere en gelokaliseerde ervaring.

Ook krijgen klanten toegang tot een gestroomlijnde gebruikersinterface voor cloud-beheer, die het mogelijk maakt om kantoren en gebruikers snel in gebruik te nemen. Prisma Access biedt verder mogelijkheden die specifiek voor serviceproviders zijn ontworpen om de snelle levering van veilig uitgaande internetverbindingen voor klanten mogelijk te maken.

Public Cloud en SaaS

De suite bevat verder Prisma Public Cloud, dat continue zichtbaarheid, beveiliging en monitoring van de naleving van openbare multi-cloud-implementaties biedt. De gegevens worden op basis van machine learning bekeken, waarna Prisma Public Cloud het risico in de cloud-omgeving beoordeelt.

Via een zogenaamde “shift left”-benadering van beveiliging is het nu ook mogelijk om de kans op een hack verder te verkleinen. Het wordt namelijk mogelijk om kwetsbaarheden te detecteren en onjuiste configuraties in de infrastructuur-als-codesjablonen van klanten te repareren. Daardoor kunnen ontwikkelaars het risico op aanvallen verminderen, zonder dat zij flexibiliteit verliezen.

Prisma SaaS op zijn beurt een oplossing waarmee de acceptatie van SaaS-toepassingen veilig kan worden uitgevoerd. De CSB-service biedt geavanceerde mogelijkheden voor de ontdekking van risico’s, adaptieve toegangscontrole, preventie van gegevensverlies, compliance-verzekering, gegevensbeheer, bewaking van gebruikersgedrag en geavanceerde preventie van bedreigingen.

VM-Series

Tot slot is er de VM-Series van Palo Alto Networks, wat de next-generation firewall is voor zowel privé als publieke cloud computing-omgevingen. De oplossing is onder meer in te zetten in AWS, GCP, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Alibaba Cloud en VMware NSX. Ook wordt de VM-Serie verbeterd door infrastructuur-als-code-automatisering voor implementatie en configuratie, zodat de complexiteit verminderd wordt.

De vier producten uit Prisma zijn per direct beschikbaar gemaakt.