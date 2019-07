Dimension Data, NTT Communication en NTT Security samengevoegd in NTT

De Japanse telecomgigant Nippon Telegraph en Telephone Corp. (NTT) heeft een nieuwe afdeling voor technologische diensten gemaakt: NTT Ltd. De afdeling bestaat uit de bedrijven Dimension Data, NTT Communication en NTT Security.

De nieuwe entiteit wordt volgens het bedrijf 11 miljard dollar waard, schrijft ZDNet. De gehele afdeling moet ruim 40.000 werknemers bevatten in 57 landen. Ook heeft het al 10.000 klanten. In totaal worden er 28 verschillende merken samengevoegd in deze nieuwe entiteit.

“Als we de nieuwe mogelijkheden van deze entiteit combineren met NTT Data, creëren we een leverancier van technologie- en zakelijke oplossingen die wereldwijd in de top vijf staat, met 20 miljard dollar aan omzet buiten Japan”, aldus president en CEO van NTT Corporation Jun Sawada.

Het hoofdkwartier van de nieuwe entiteit komt in Londen. Volgens Sawada was dat een bewuste keuze. “Het heeft vele voordelen, waaronder een stabiele economie, een rijkdom aan vaardigheden en talent, diversiteit in de populatie en manier van denken, een sterke infrastructuur, en scholen en huizen voor wereldwijd talent dat in de stad komt wonen.”

Voor de regio in Azië – op Japan en Australië na – krijgt de nieuwe afdeling van het bedrijf een regionaal kantoor in Singapore, dat geleid wordt door John Lombard als CEO voor de regio. Hij werkte eerder voor Dimension Data.

NTT Security

NTT Security kwam in maart nog in het nieuws omdat het toen zelf een bedrijf had overgenomen. Het ging om WhiteHat Security, dat in 2001 werd opgericht door Jeremiah Grossman. WhiteHat Security biedt verschillende diensten om de cloud en bedrijfsnetwerken te beveiligen. De meest bekende oplossing is WhiteHat Sentinel, dat ruim 11.000 websites beheert. Onder meer Akamai Technologies, Dell, netApp en Pitney Bowes waren klanten van het bedrijf.

Met de overname moet het voor NTT Security mogelijk worden om “een slimme en verbonden samenleving” te beveiligen, door “alomvattende beveiligingsoplossingen voor bedrijven die de digitale transformatie ondergaan” aan te gaan bieden.