Opnieuw privacy-onderzoek naar Apple gestart wegens schenden GDPR

De Ierse waakhond Data Protection Commissioner (DPC) heeft een derde privacy-onderzoek naar Apple geopend, schrijft Reuters. Met het onderzoek moet vastgesteld worden of Apple wel voldoet aan de relevante voorzieningen van de Europese privacywetgeving GDPR bij een toegangsverzoek van een klant.

De andere twee onderzoeken werden vorig jaar gestart. Daarbij wordt onderzocht hoe het bedrijf persoonlijke data verwerkt voor gerichte advertenties, en of zijn privacybeleid voor het verwerken van die data wel transparant genoeg is.

Mocht blijken dat de iPhone-fabrikant niet voldoet aan de GDPR, dan kan dit hoge kosten met zich meebrengen. Volgens de wetgeving kunnen waakhonden namelijk boetes uitdelen van maximaal vier procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf of 20 miljoen euro, mocht dat hoger zijn.

Andere onderzoeken

De reden dat de Ierse DPC het onderzoek doet, is omdat Apple zijn Europese hoofdkwartier in het land heeft. Dat betekent dat het de belangrijkste regulator is voor het bedrijf in Europa. Dat geldt ook voor diverse andere tech-bedrijven die in Ierland hun Europese hoofdkantoor hebben.

De DPC heeft dan ook niet alleen onderzoeken lopen naar Apple. In totaal lopen er twintig onderzoeken naar meerdere tech-bedrijven. Facebook heeft de meeste lopende onderzoeken, met maar liefst acht stuks naar het platform. Ook zijn er twee onderzoeken naar WhatsApp en één naar Instagram, beide dochterbedrijven van Facebook.

Twitter heeft drie onderzoeken naar zich lopen. Google, Microsoft-dochter LinkedIn en het adverteerdersbedrijf Quantcast hebben er ieder één.

Maatregelen Apple

Apple heeft voor de invoering van de GDPR echter niet stilgezeten. Vorig jaar introduceerde het vier nieuwe tools waarmee gebruikers meer controle over hun gegevens moeten krijgen. Eén van de nieuwe tools is een icoontje dat verschijnt als een Apple-functie persoonlijke informatie verzameld. Dit icoontje verschijnt alleen bij apps van de iPhone-fabrikant zelf.

Ook kunnen gebruikers op de Apple ID-website een kopie krijgen van alle gegevens die het bedrijf over hen verzameld heeft, en is het mogelijk om een correctieverzoek in te dienen. Gebruikers kunnen het bedrijf verder vragen om hun accounts te deactiveren of te verwijderen.