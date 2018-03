Apple introduceert nieuwe privacymogelijkheden om aan GDPR te voldoen

Apple heeft nieuwe stappen ondernomen om alvast te voldoen aan de GDPR, de aanstaande privacywetgeving die de Europese Unie in mei zal laten gelden. Bedrijven die niet voldoen, kunnen hoge boetes verwachten en dus zat deze stap er al aan te komen. Apple heeft vier nieuwe tools geïntroduceerd, die gebruikers extra controle over hun gegevens bieden.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Apple-gebruikers wereldwijd krijgen, zodra ze hun iPhone-software van een update voorzien, een nieuwe informatiepagina over dataprivacy te zien. Daarin wordt nu ook uitgelegd dat er een icoontje in beeld verschijnt, op het moment dat een Apple-functie persoonlijke informatie verzamelt.

Meer controle over privacy

Het icoontje zal enkel te zien zijn bij Apple-apps die persoonsgegevens verzamelen. Denk daarbij aan de App Store of aan iTunes. Apps die dat niet doen zijn Apple Maps en Siri, dus daarbij verschijnt geen speciaal icoontje. Deze notificaties zijn de eerste van meerdere stappen die Apple neemt om gebruikers meer privacy-controle te geven, de komende tijd komen er nog meer functies bij.

Zo is er vanaf mei op de Apple ID-website ook een drietal nieuwe opties te vinden. Gebruikers kunnen vanaf dan een kopie krijgen van alle gegevens die Apple over hen verzameld heeft. Ook is het mogelijk om een correctieverzoek in te dienen. En gebruikers kunnen, indien gewenst, Apple vragen om hun accounts te deactiveren of zelfs helemaal te verwijderen.

Vanaf mei geldt GDPR

De GDPR geldt vanaf 25 mei voor de hele Europese Unie. Bedrijven die op welke manier dan ook actief zijn in de unie, moeten hieraan voldoen. Het gaat om privacywetgeving en bepaalde nieuwe verplichtingen voor bedrijven en dan vooral de manier waarop zij met gebruikersgegevens omgaan en deze moeten beschermen.

Als een bedrijf niet voldoet, kan er een boete van maximaal vier procent van de wereldwijde omzet opgelegd worden. Voor sommige ondernemingen zijn dat vele miljarden en dus is het van groot belang voor hen om daaraan te voldoen. Niet alleen doet Apple dat, ook Facebook en Google hebben beleidsveranderingen doorgevoerd om te voldoen aan GDPR.