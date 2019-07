Nieuwe securityservice van SentinelOne voor het implementeren van security-tools

Cybersecuritybedrijf SentinelOne, dat autonome endpoint-beveiligingssoftware maakt, laat weten dat het nieuwe functies toevoegt voor het beschermen van bedrijven bij het installeren van hun veiligheidstools. De nieuwe software zorgt voor een beschermde omgeving tijdens het implementeren.

De al eerder geïntroduceerde Vigilance MDR (managed detection and response)-software is bedoeld voor bescherming op ieder punt van de security-lifecycle, en is nu uitgebreid met de zogeheten Deploy-functie. Deze functie helpt gebruikers bij het opzetten van securitytools, door een 90 dagen durende dienst te bieden, die een beschermde omgeving creëert totdat alle tools zijn geïmplementeerd. Een nieuwe Assist-functie zorgt er verder voor dat IT-professionals sneller datalekken kunnen signaleren, en dus sneller kunnen reageren.

Aanvulling op basisplatform

Vigilance zelf is een optionele aanvulling op het SentinelOne platform, dat al de Monitor- en Respond-functies aanbood om gebruikers de mogelijkheid te bieden experts te raadplegen, forensisch onderzoek uit te laten voeren en gebruikers in het algemeen effectiever op dreigingen te laten reageren. Deze functies worden nu dus gecombineerd met Deploy en Assist, om ook tijdens het implementeren van SentinelOne direct veiligheid te bieden en meteen voor gebruikers aan te tonen wat de toegevoegde waarde van het systeem is. Gebruikers kunnen zo ontdekken hoe de autonome dienst technisch werkt, maar ook wat de beheertaken precies omvatten en wat de terugverdientijd van de dienst is.

“Het afgelopen jaar hebben we meer dan een miljoen dreigingen aangepakt met een gemiddelde reactietijd van 30 minuten, waar de industriestandaard nog altijd op 24 uur staat”, zegt Eric van Sommeren, Regional Sales Director Noord Europa bij SentinelOne. “Onze klanten vertrouwen volledig op het platform en hebben daar qua bescherming voldoende aan, maar de Vigilance services bieden een extra beveiligingslaag en extra mogelijkheden die voor veel organisaties aantrekkelijk zijn om de endpoint-bescherming nog overzichtelijker en uitgebreider te maken.” De nieuwe functies zijn per direct beschikbaar. Ze zijn verder los van elkaar verkrijgbaar of gecombineerd met een al eerder afgesloten Vigilance SLA.