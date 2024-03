SentinelOne maakte het afgelopen kwartaal 38 procent meer winst dan aan het einde van fiscaal jaar 2023. Het totale cijfer kwam zo uit op 172,4 miljoen dollar. De aandeelhouders dienden alsnog 2 cent per aandeel in te leveren. Met de publicatie van de cijfers sluit SentinelOne het fiscaal jaar 2024 af.

De publicatie van de kwartaalcijfers van SentinelOne leverden een slechte beursdag op voor het bedrijf. De aandelen zakten meer dan tien procent in waarde. Nochtans kon het cybersecuritybedrijf een beter winstcijfer neerzetten dan tijdens het vierde kwartaal van 2023. Het totale cijfers van 172,4 miljoen dollar lag bovendien ook hoger dan de door analisten voorspelden 169,31 miljoen dollar.

Aandeelhouders verwachten meer

Aandeelhouders kwamen nog steeds uit op een verlies op omzet van twee cent per aandeel. In 2022 leverden zij ook al 13 cent per aandeel in. De ‘slechte’ voorspellingen voor het aankomende jaar, liet de moed bij de aandeelhouders zakken.

Het is niet zo dat het cybersecuritybedrijf verwacht te moeten inleveren op winst. Er wordt zelfs een stijging verwacht van 621,1 miljoen dollar naar een winstcijfer tussen de 812 miljoen en 818 miljoen dollar. Dat betekent dat de door analisten voorspelden 817,5 miljoen dollar alleen in het beste scenario kan worden behaald. Dat stelde veel aandeelhouders teleur.

SentinelOne verwacht het hogere winstcijfer te behalen door meer nieuwe klanten aan te trekken. Dat zet de gang van zaken tijdens het afgelopen jaar verder. Tomer Weingarten, CEO van SentinelOne, haalt in de publicatie aan waarom het bedrijf nieuwe klanten weet aan te trekken: “Ons tempo van innovatie en leiderschap op het gebied van veiligheid blijven ongeëvenaard. Bedrijven kiezen in recordtempo voor SentinelOne op alle endpoints, gegevens, cloudbeveiliging en meer. We geven de controle terug aan de ondernemingen door middel van ondernemings- brede zichtbaarheid en autonome cyberbeveiliging.”

Grote stap in cloud security

Een recente, gunstige ontwikkeling voor SentinelOne was de overname van PingSafe. Door de overname kreeg het een volwaardig CNAPP, ofwel Cloud Native Application Protection Platform, in handen. De integratie van dit platform in het bestaande aanbod van SentinelOne moet minder ruis opleveren voor SOC-medewerkers en security-teams.

