Broadcom neemt enterprise securityportfolio Symantec over

Broadcom heeft aangekondigd dat het de enterprise-beveiligingsafdeling van Symantec overneemt voor 10,7 miljard dollar (9,56 miljard euro). Dit betekent dat Symantec zelf alleen een productportfolio voor consumenten overhoudt.

Broadcom neemt alle beveiligingsproducten voor bedrijven over. De Symantec-merknaam zal hierbij worden gehandhaafd, schrijft Silicon Angle. Die afdeling draaide in het fiscale jaar 2019 van het bedrijf een omzet van 2,3 miljard dollar. Dat was ongeveer de helft van de volledige omzet van Symantec.

De afdeling verkoopt software die grote bedrijven helpt om cyberaanvallen te detecteren op netwerken en apparaten. Daarnaast verkoopt het monitoringsoftware voor de cloud en andere diensten.

Na de overname heeft Symantec dus alleen nog producten voor consumenten. Het gaat bijvoorbeeld om de antivirussoftware Norton en het identiteitsbeschermingsmerk LifeLock.

Broadcom duikt software in

Het is de tweede keer dat Broadcom via een acquisitie duidelijk inzet op software. Het bedrijf nam vorig jaar ook CA Technologies over, dat software voor agile software-ontwikkeling, DevOps en beveiliging ontwikkeld.

Met die acquisitie wilde Broadcom zijn werkzaamheden verder uitbreiden voorbij halfgeleiders en opslag. Het bedrijf heeft moeite om zijn groei in zijn primaire markt vol te houden, vanwege sterke concurrentie en de impact van het handelsdispuut tussen China en de VS.

CEO Hock Tan zei bij de bekendmaking van de overname dat de toegenomen focus op software de volatiliteit van het bedrijf laat afnemen.

Omzetverwachting

Broadcom verlaagde in juni zijn verwachtingen voor de omzet van dit jaar nog, nadat één van zijn grootste klanten, Huawei, op een zwarte lijst werd gezet door de Amerikaanse president Donald Trump.

De omzetverwachting blijft ondanks de overname van het portfolio van Symantec gelijk, aldus de chipfabrikant. De verwachting is dat in het fiscale jaar 2019 er een omzet van 22,5 miljard dollar (20,11 miljard euro) gedraaid wordt. 17,5 miljard dollar (15,64 miljard euro) daarvan moet uit chips komen, de rest uit software.