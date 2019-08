‘Bijna de helft van de bedrijven gebruikt nog Windows 7’

Een onderzoek van Kaspersky toont aan dat het mkb en enterprise-organisaties vaak nog Windows 7 gebruiken. Ongeveer de helft van de deelnemers van het onderzoek gaf aan dat dit het geval was. Het besturingssysteem van Microsoft zal over een paar maanden geen ondersteuning meer krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van het mkb nog Windows 7 gebruikt. Een lichtpuntje is dat geen enkele van de door Kaspersky onderzochte firma’s nog Windows XP of Vista gebruikt, waarvoor ondersteuning al jaren niet meer beschikbaar is. Wel gebruikt 0,4 procent nog Windows 8, waarvoor sinds januari 2016 al geen updates zijn uitgekomen.

Windows 8.1 is nog in gebruik bij 5 procent van de organisaties. In januari 2018 werd gestopt met de mainstream ondersteuning van deze versie, maar de uitgebreide ondersteuning (onder andere beveiligingsupdates) wordt pas in 2023 beëindigd. Windows 10 wordt op dit moment gebruikt door 47 procent van de organisaties.

Consumenten en kleine bedrijven

Kaspersky heeft verder ook consumenten en de kleinste bedrijven onderzocht. Hier is het gebruik van oudere Windows-versies iets kleiner. Ongeveer 7 procent van de kleinste bedrijven gebruikt nog XP, Vista 8 of 8.1. Windows 7 wordt gebruikt door 38 procent van de consumenten en kleine bedrijven. Ook al is dit aandeel iets kleiner, blijft het gebruik van verouderde systemen volgens Kaspersky een probleem.

“De statistieken tonen aan dat een aanzienlijk deel van de gebruikers, zowel particulieren als bedrijven, nog steeds gebruik maken van workstations die verouderd zijn of die het einde van de life cycle van een OS naderen”, zegt Alexey Pankratov van Kaspersky. “Het wijdverbreide gebruik van Windows 7 is zorgwekkend omdat er nog minder dan zes maanden te gaan zijn tot deze versie niet meer ondersteund wordt. De redenen voor de vertraging in het upgraden van het OS variëren. Dit kan door software komen die niet op de nieuwste OS-versies kan draaien, of door financiële redenen. Zelfs het gemak van het routinematige gebruik van hetzelfde besturingssysteem kan een rol spelen.”