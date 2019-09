MMD kondigt nieuwe zakelijke Philips-monitoren aan

Op techbeurs IFA worden nieuwe zakelijke Philips-monitoren getoond die geschikt zijn voor een breed scala aan gebruiksdoeleinden. Hieronder vallen ook zakelijke monitoren.

De 272B1G, 241B1V, 279C9 en 272B7QUBHEB zijn ontworpen voor professionals van vandaag. Deze traditionelere modellen zijn uitgerust met verschillende functies voor productiviteit. De nieuwe zakelijke modellen typeren zich onder andere door hun milieuvriendelijkheid, doordat ze geproduceerd zijn uit 85 procent gerecycled plastic. Ook zijn ze vrij van zware metalen zoals kwik. De 241B1V wordt in het bijzonder aangeraden voor overheids-, bank- en militaire gebruikers door de uitgebreide privacybeschermende eigenschappen. De 272B7QUBHEB is optioneel leverbaar met een Windows Hello pop-up webcam.

De gebogen exemplaren bieden een kromming van 1500R of 1800R. Op die manier wordt het gezichtsveld van gebruikers vergroot doordat het perifere gezichtsveld ook van beeld wordt voorzien. Een setup met meerdere schermen kan zo vervangen worden door één monitor. De gebogen modellen die gepresenteerd worden zijn de 346P1, 439P9H, 345B1C, 272E1CA en 328E1CA. De eerste drie van deze modellen zijn eveneens optioneel uit te rusten met een Windows Hello pop-up-webcam.

De touchscreen-monitoren die getoond zullen worden zijn SmoothTouch-monitoren die zijn voorzien van Projected-Capacitive aanraking. Deze monitoren ondersteunen tot 10 aanraakpunten. MMD meldt dat deze monitoren vooral geschikt zijn voor verkoop- of informatiepunten, evenals de horeca of het onderwijs. De monitoren zijn verder IP54-beschermd, waardoor water en stof geen bedreiging vormen. De aangekondigde modellen hebben het nummer 162B9T, 172B9T, 222B9T en 242B9T. Ze zullen beschikbaar zijn in meerdere formaten, namelijk 15,6 inch, 17 inch, 21,5 inch en 23,8 inch.

Connectiviteit en beschikbaarheid

De nieuwe monitormodellen beschikken over een aantal connectiviteitsfuncties. Zo zijn er USB 3.1, USB-C docking, USB-A docking met DisplayLink en DC-out. Verder zijn er nieuwe beveiligings- en duurzaamheidsfuncties. Ook krijgen de monitoren energiebesparende eigenschappen als PowerSensor, LightSensor en Zero Power Switch.

Zie hieronder voor een overzicht van prijzen en releasedatums van de nieuwe monitoren.