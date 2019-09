‘Middelgrote Europese bedrijven kiezen vooral voor in-house IT’

Middelgrote bedrijven in de EMEA-regio kiezen op dit moment vooral voor in-house IT. Die trend gaat de komende jaren bovendien niet veranderen. Dat stelt Dell Technologies op basis van een grootschalig EMEA-onderzoek dat het door IDG liet uitvoeren onder 1.500 respondenten.

Binnen de EMEA-regio wordt het in-house IT-model op twee verschillende manieren ingezet. 32 procent zet het model in met ondersteuning van outsourcing of Managed Service Providers. 31 procent gebruikt in-house IT in eigen beheer.

Hoewel het gebruik van het in-house-model nog wel even blijft, verwacht Dell Technologies dat de populariteit hiervan in de toekomst af gaat nemen. Het model wordt dan vervangen door andere, nieuwe IT-deployment-modellen. Het gaat bijvoorbeeld om het cloud-model. De public cloud wordt dan naar verwachting 14 procent minder ingezet.

Opkomende technieken

Ook andere opkomende technieken zijn volgens de respondenten belangrijk. Zeker data analytics wordt met 44 procent van de respondenten als belangrijke business driver gezien om je te onderscheiden van andere bedrijven. Naast data analytics vinden de respondenten ook artificial intelligence (AI) en machine learning belangrijk (42 procent).

In Nederland zijn de meningen echter anders verdeeld dan in de algemene EMEA-regio. Hier vinden respondenten juist virtual en augmented reality de belangrijkste zakelijke kans (47 procent).

Uitdagingen

Toch hebben middelgrote bedrijven in de EMEA-regio nog wel wat uitdagingen, zo ook op het gebied van security. 46 procent noemt bijvoorbeeld data protection, 45 procent privacy & governance.

Bedreigingen voor security spelen de middelgrote bedrijven in de EMEA-regio dan ook parten. De grootste problemen worden door spyware veroorzaakt, stelt 42 procent van de respondenten. Ook virussen en wormen (35 procent) zijn een probleem. In Nederland is ransomware een serieus probleem (34 procent).

Een andere uitdaging zijn de kosten voor hardware, stelt 42 procent. Die hardware kan voor security-doeleinden zijn, maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Daarnaast is het zoeken naar en behouden van mensen met de juiste vaardigheden (40 procent) een uitdaging.