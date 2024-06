Zo ontwikkel je een duurzame IT-strategie

Duurzaamheid en klimaat zijn in de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws gekomen. Dat is niet gek, want het klimaat verandert door natuurlijke en menselijke invloeden. Sinds 1880 is de temperatuur op aarde ongeveer 0,85 °C gestegen. Dat lijkt misschien niet veel, maar als de temperatuur meer dan 1,5 °C stijgt, dan heeft dat volgens wetenschappers grote gevolgen voor de mens en voor onze leefomgeving. Hoe zorgen we ervoor dat de volgende generaties ook nog een fijne wereld hebben om in te leven? Volgens mij is één van de oplossingen de inzet van technologie. Maar omdat technologie onder andere zelf ook energie en water verbruikt, moeten we een balans vinden. We moeten zoeken naar duurzame IT-oplossingen en best practices implementeren. In dit artikel deel ik waar je op moet letten als je een duurzame IT-strategie wilt ontwikkelen.

Begin bij het begin: milieuvriendelijkere materialen

Om de IT-producten te maken die we allemaal op dagelijkse basis gebruiken, zijn grondstoffen zoals lithium of kobalt nodig. Het winnen van deze grondstoffen gaat echter gepaard met veel energie- en waterverbruik en het veroorzaakt schade aan het milieu. Daarom is er steeds meer vraag naar alternatieven: denk aan materialen die al in gebruik zijn, geen extra natuurlijke hulpbronnen uitputten en minder broeikasgassen uitstoten bij de productie. In onze onlangs geïntroduceerde Latitude AI pc’s zit bijvoorbeeld 50% gerecycled kobalt in de accu’s, afkomstig uit accu’s van elektrische voertuigen.

Optimaliseren kun je leren

Weet jij wat er allemaal in jouw IT-omgeving staat en of het wel allemaal wordt benut? Als dit niet het geval is, weet je ook niet hoe je meer efficiëntie, optimalisatie van warmte en koeling en consolidatie van de ruimte kunt bereiken. Inefficiënt gebruik van IT-middelen vormt de grootste energieverspilling in het datacenter: denk aan inactieve of onderbenutte servers. Daarom is het belangrijk om een audit te maken van de IT-omgeving om erachter te komen welke apparatuur de meeste energie gebruikt en het minst efficiënt is. Maak een planning, vervang deze apparatuur vervolgens door moderne, energiezuinige oplossingen en denk ook aan geavanceerde stroomvoorziening en koeling. Als je alle onderdelen meeneemt, wordt het datacenter nog energie-efficiënter. Bij Dell streven we er in ons hele portfolio naar om onze technologie efficiënter en minder energie-intensief te maken, zodat er minder energie wordt verspild in de datacenters van onze klanten.

Denk ook na over het implementeren en benutten van automatiseringstechnologieën en telemetriegegevens. Hierdoor is menselijke tussenkomst bij energiebeheer overbodig en zo hou je het beheer- en beheersbaar. Het zorgt er bovendien voor dat je stroom verbruikt als die het goedkoopst is en je ontdekt problemen met energieprestaties sneller.

Recycle en hergebruik productonderdelen én verpakkingen

Als je de audit hebt gedaan, dan kom je er waarschijnlijk achter dat sommige legacy-apparatuur binnenkort buiten gebruik moet worden gesteld. Als je dit weet, kun je hierop anticiperen en de apparatuur veilig en verantwoord recyclen. En dat is nodig, want in de Europese Unie – wereldleider op het gebied van recycling van e-waste – wordt officieel slechts 35% van het e-waste op de juiste manier ingezameld en gerecycled. Volgens de VN wordt er wereldwijd bovendien maar liefst 57,4 miljoen ton e-waste geproduceerd. Als we consumenten en bedrijven meer opties aanbieden voor recycling en hergebruik, dan kan dit cijfer omlaag worden gebracht en kunnen we de circulaire economie stimuleren.

Volgens FastCompany is goud het meest vervormbare metaal en de op één na beste geleider van elektriciteit. Het wordt meestal uit open mijnen gehaald, waar mijnwerkers rotsen opblazen met dynamiet, boren, het erts vergruizen en chemicaliën gebruiken om er kleine hoeveelheden goud uit te halen. Er zit 800 keer meer goud in een ton moederborden dan in een ton erts dat uit de aarde wordt gedolven. Het is dus veel beter om moederborden niet weg te gooien maar ze te recyclen.

En denk bij hergebruik niet alleen aan de producten zelf, maar ook aan de verpakking. De verpakking van onze commerciële laptops is nu gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen, zoals papieren alternatieven voor plastic tassen, trays en tape. De materialen zijn 100% recyclebaar, waardoor we ervoor zorgen dat ook de gewone berg afval niet hoger wordt. Dell was ook het eerste technologiebedrijf dat op grote schaal plastic van stranden en uit vaarwegen recyclede om te gebruiken in verpakkingen.

Ook consolideren kun je leren

Door de exponentiële datagroei lopen organisaties aan tegen hogere kosten. Dat leidt tot steeds complexere storage-omgevingen. Door gegevens te consolideren in gecentraliseerde architecturen, verlagen organisaties hun energieverbruik en compute density, wat leidt tot een lagere TCO. Dat is ook beter voor het milieu. Hardware consolideren is bovendien één van de beste manieren om de CO2-uitstoot en de fysieke voetafdruk van datacenters te verminderen.

Organisaties moeten ook as a service-modellen en on-demand oplossingen overwegen. Deze maken niet alleen een einde aan verspilling door alleen te verbruiken wat nodig is, maar bieden ook de flexibiliteit om op elk moment op te schalen of af te bouwen op basis van jouw behoeften. Hierdoor bespaar je ook nog eens energie en verbeter je de efficiëntie.

Maak langer gebruik van je IT

Om elk apparaat zo lang mogelijk te gebruiken, moeten fabrikanten ervoor zorgen dat de hardware kan worden geüpgraded en dat firmware- en beveiligingsupdates beschikbaar zijn, buiten een bestaand servicecontract om. En mocht er iets kapot gaan, gooi het product dan niet meteen weg. Reparatie van apparatuur verlengt de levensduur en is bijna altijd duurzamer dan nieuwe apparaten aanschaffen. Als we meer willen repareren, dan is het belangrijk dat onderdelen gemakkelijk te vervangen zijn, handleidingen gemakkelijk te vinden en te begrijpen zijn en onderdelen en garanties gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Gelukkig zien we dat reparatie steeds prominenter wordt als een flexibele oplossing voor de IT-industrie. Hoe langer een apparaat in gebruik is, des te beter dit is voor het milieu en de circulaire economie.

Technologie kan ons helpen om onze duurzaamheidsdoelen te behalen. Organisaties die de voorgaande vijf punten voor een duurzame IT-strategie omarmen en zich focussen op hun duurzaamheidsdoelstellingen tegen klimaatverandering en vóór de circulaire economie, behalen betere resultaten voor het bedrijfsleven, de mensen en de planeet.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dell Technologies. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.