Epurple, een Nederlands online marketingbureau, heeft het algoritme Lisa ontwikkeld dat zelfstandig Nederlandstalige webteksten kan schrijven. Het algoritme is gebaseerd op Natural Language Processing (NLP).

Volgens het online marketingbureau is Lisa, een werktitel voor het algoritme, zelfstandig in staat hoogscorende SEO/SEA-webteksten te schrijven in het Nederlands. Ook kan het algoritme de teksten met hoge snelheid updaten en aanpassen aan actuele ontwikkelingen. Lisa is het eerste algoritme dat deze schrijfvaardigheden kan toepassen voor het Nederlands.

Het algoritme is ontwikkeld op basis van NLP en heeft daarvoor online input data uit verschillende talen gebruikt. Deze taalmodellen maken het mogelijk eigenhandig nieuwe teksten te schrijven, in het bijzonder in het Nederlands. Daarnaast gebruikt Epurple het intelligente GTP-3-model. Uiteindelijk is hieruit het machine learning-model of algoritme Lisa voort gekomen.

Mogelijkheden van Lisa

Het online marketingbureau ziet voor Lisa veel toepassingsmogelijkheden. Zeker als het gaat om het veel sneller maken van webcontent voor klanten. Epurple denkt hierbij aan het schrijven van nieuwe content op basis van bepaalde relevante steekwoorden in de content van internationale concurrenten, maar ook aan het herschrijven van bestaande content om die SEO- en SEA-technisch beter te laten scoren op vindbaarheid, uniciteit en relevantie.

Daarnaast denkt het online marketingbureau aan het toepassen van het algoritme voor het efficiënt maken van headlines op basis van bestaande content, korte blogs en het produceren van teksten voor landingspagina’s over specifieke onderwerpen. Ook het automatisch classificeren van klantenreviews behoort tot de mogelijkheden.

Eerste testtrajecten

Epurple voert met het algoritme Lisa inmiddels de eerste tests uit bij verschillende klanten. Daarnaast is de online marketingspecialist met de klanten in gesprek over langlopende licentiecontracten. Uiteindelijk moet de technologie klanten meer zelfstandigheid bieden en kan het online marketingbureau ook efficiënter werken en nog doelmatiger online advertentieruimte inkopen.

