Google Cloud heeft twee secotrspecifieke data analyticsplatforms geïntroduceerd. Met Google Cloud Manufacturing Connect en Google Cloud Manufacturing Data Engine krijgen industriële bedrijven meer inzicht in de apparatuur in hun fabrieken.

Volgens Google bieden de twee oplossingen bedrijven uitstekende inzichten in hun fabrieksapparatuur en -omgevingen. Hierme kunnen zij data inzetten voor voorspellingen rond onderhoudswerkzaamheden en het ontdekken van problemen en storingen op machineniveau.

Manufacturing Connect-platform

De platforms moeten orde scheppen in de grote hoeveelheden dagelijkse data die fabrieksapparatuur en -omgevingen opleveren en deze omzetten in uit te voeren acties of werkzaamheden. Daarnaast wil Google dat AI op een simpelere wijze in de maakindustrie kan worden ingezet.

Het Google Cloud Manufacturing Connect-platform is een platform dat aan de edge in fabrieksomgevingen wordt ingezet. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met Litmus Automation en helpt fabrieksoperators snel industriële systemen en individuele machines met Google Cloud te verbinden. Hierdoor kunnen de systemen in realtime alle data naar de public cloud streamen, waar deze vervolgens worden verwerkt. De data worden gecentraliseerd opgeslagen en met de Google Cloud Manufacturing Engine geharmoniseerd. Hierdoor zijn deze gegevens te gebruiken voor specifieke cases.

Manufacturing Engine-dienst

De Google Cloud Manufacturing Engine is een dienst die ervoor zorgt dat data in de public cloudomgeving van de techgigant wordt opgeslagen. Daarnaast biedt de dienst configureerbare en aanpasbare blauwdrukken voor data-ingestie, datatransformatie, storage en toegang tot de gegevens. Ook integreert de dienst met andere tools van Google Cloud, zoals Cloud Dataflow, BigQuery, Looker, Apigee en Vertex AI.

De dienst stelt industriële bedrijven in staat om in realtime problemen en storingen in hun fabrieksapparatuur en -omgevingen te ontdekken. De tool geeft alerts af op afwijkingen als geluid, trillingen of temperatuurschommelingen. Ook helpt het bedrijven met het uitvoeren van voorspelbare onderhoudswerkzaamheden en het plannen van onderhoud. Hierdoor kunnen een minimale downtime en lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd, zo geeft de techgigant aan.

