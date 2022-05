ThoughtSpot maakt tijdens zijn Beyond-conferentie de beschikbaarheid van nieuwe edities bekend. De Team Edition en Pro Edition richten zich respectievelijk op kleine teams en individuele gebruikers, om hen meer waarde te laten halen uit data en analytics.

Met de nieuwe edities verbreedt ThoughtSpot zijn strategie. Tot voor de release van de nieuwe uitvoering richtte de analytics-leverancier zich vooral op grote implementaties binnen organisaties. Zij gebruiken ThoughtSpot om via een search interface een analyse te krijgen, zodat ze op basis van cijfers en data beslissingen kunnen nemen. Met de Enterprise Edition was deze functionaliteit echter vooral beperkt tot de grotere bedrijven.

Aangepast licentiemodel

Nu ThoughtSpot zijn analytics-oplossingen ook naar mkb’ers wil brengen, heeft het gekeken naar welk licentiemodel daarbij past. Met de informatie die we op dit moment hebben weten we wat dat inhoudt voor Amerikaanse organisaties. Prijzen voor Europese bedrijven zijn nog niet bekend.

De Team Edition is beschikbaar voor 95 dollar per maand voor één gebruikersgroep met een ongelimiteerd aantal gebruikers. De Pro Edition is op zijn beurt verkrijgbaar vanaf 2500 dollar per maand voor vijf gebruikersgroepen, eveneens met een ongelimiteerd aantal gebruikers. Gebruikers van de Pro Edition betalen alleen voor hetgeen ze gebruiken, gebaseerd op het aantal queries.

ThoughtSpot benadrukt dat organisaties het SaaS-platform direct kunnen gebruiken. Het analyticsplatform verbindt namelijk direct met compatibele cloud data-platformen als Snowflake, Databricks, Google BigQuery, AWS en Azure. Geïnteresseerde bedrijven kunnen het platform ook eerst uitproberen met een trial van 30 dagen.

Speciale bundel

Tegelijkertijd introduceert ThoughtSpot een speciale bundel voor startups, non-profits en onderwijsinstellingen met minder dan 100 medewerkers en een omzet van maximaal 10 miljoen dollar. Zij kunnen gebruikmaken van een speciale aanbieding voor de Pro Edition, met een vast bedrag per maand zonder kosten voor queries.

Het is nog niet duidelijk of de verschillende edities ook van elkaar verschillen qua functies. Techzine is deze week op ThoughtSpot Beyond aanwezig, waar we details over de nieuwe edities hopen te krijgen.

