ThoughtSpot heeft tijdens zijn Beyond-conferentie een reeks nieuwe features voor zijn business intelligence (BI)-platform aangekondigd. De functies helpen bedrijven met actiegerichte inzichten, visualisaties en het integreren van Live Analytics in eigen producten en diensten.

Een van de introducties is ThoughtSpot Sync. Hiermee kunnen bedrijven de inzichten uit het BI-platform dichterbij de operationele kant brengen, door de inzichten via API’s automatisch te gebruiken om acties in andere applicaties en diensten te triggeren. Op die manier wil ThoughtSpot het mogelijk maken om initiatieven snel en efficiënt op te schalen naar elk onderdeel van het bedrijf.

Een introductie die die filosofie verder wil ondersteunen, is de Bring Your Own Charts-functionaliteit. Deze geeft gebruikers de vrijheid inzichten op nieuwe manieren in te zetten en te gebruiken met de ‘best mogelijke grafiek, diagram of visualisatie’. Bedrijven kunnen met Bring Your Own Charts visualisaties uit andere JavaScript- of d3-libraries direct naar de Live Analytics-ervaring van ThoughtSpot brengen.

Bouwen

ThoughtSpot streeft er ook naar om organisaties sneller producten, apps en services te laten bouwen met zijn platform. Daarom komt het met CodeSpot, een doorzoekbare repository van open-source ThoughtSpot-blokken en code samples voor ontwikkelaars. Zij kunnen hiermee het inbedden van analytics en app-ontwikkeling met ThoughtSpot Everywhere versnellen. CodeSpot bevat herbruikbare best practices van de meest voorkomende ontwikkeltaken, zoals maatwerkacties, visualisatie, API en tooling.

Daarnaast zijn er nieuwe SpotApps, om het gebruik van templates voor kritieke use cases te versimpelen. De nieuwe SpotApps omvatten verschillende templates voor systemen als ServiceNow, Snowflake, HubSpot, Okta, Google Analytics, Google Ads, Jira, Amazon RedShift en Databricks.

De ETL Live Analytics-templates zijn tevens direct beschikbare ETL-taken, gebouwd om te werken met SpotApps en ThoughtSpot-partner Matillion. Matillion-gebruikers kunnen binnen enkel minuten een nieuwe gebruikstoepassing starten door de Matillion-taak te openen en van CodeSpot en het transactiesysteem te mappen met het cloud data-platform.

De uitbreidingen van het platform vinden tegelijkertijd plaats met de introductie van nieuwe ThoughtSpot-uitvoeringen voor mkb’ers. Meer over die aankondiging lees je in ons losse artikel.