SAS heeft bekendgemaakt dat het ondersteuning gaat bieden voor de programmeertaal Python in zijn analytics-producten. Naast de eigen SAS-programmeertaal krijgen SAS Studio en Analytics Pro ondersteuning voor Python. Klanten kunnen nu gebruik maken van beide programmeertalen.

Steeds meer data-analisten worden opgeleid met Python en R als programmeertalen voor data-analyses. Door de grotere vraag naar data-analyses en data-analisten is er simpelweg geen ruimte meer in de markt om vast te houden aan een eigen programmeertaal. Dat heeft SAS ook door. Vandaar is er ondersteuning toegevoegd voor Python.

SAS heeft zijn eigen taal in 1976 ontwikkeld vanuit een project van de North Carolina State University. De taal gaat dus al even me en veel klanten van SAS kunnen er prima mee uit de voeten voor analytics en machine learning. Wil het bedrijf echter doorgroeien, dan moet het mee met de trends in de analytics-industrie, en daarin is Python gewoon de leidende programmeertaal.

De CTO van SAS, Bryan Harris, stelt dat hij gebruikers een open alternatief wilde bieden naast de eigen programmeertaal. Python was daarbij de meest voor de hand liggende keuze. Hij denkt dat het de productiviteit van SAS-klanten ten goede zal komen.

Klanten kunnen nu in SAS Studio volledige Python-modellen ontwikkelen met ondersteuning voor het zogenaamde syntax highlighting, zodat de code goed leesbaar is. Ook is het mogelijk de modellen te integreren in andere SAS-producten. Zo kunnen de webgebaseerde data mining tool, Model Studio, Intelligent Decisioning (customer interaction tool) en Model Manager (ML model lifecycle) allemaal overweg met Python-modellen die zijn ontwikkeld in SAS Studio.

SAS Viya nu ook on-premise beschikbaar

SAS heeft daarnaast bekendgemaakt dat het een on-premises versie van zijn cloud-native AI, analytics en data management platform Viya beschikbaar gaat maken. Het bedrijf verwacht dit in Q3 van dit jaar te kunnen leveren. Klanten kunnen Viya vanaf dat moment in een Kubernetes on-premises omgeving uitrollen. Viya is nu een jaar beschikbaar en wordt aangeboden vanuit AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Straks dus ook on-premises op Red Hat OpenShift.

