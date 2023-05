SAS gaat de komende drie jaar 1 miljard dollar (914 miljoen euro) investeren in de ontwikkeling van geavanceerde analytics. De daaruit voortkomende oplossingen moeten inspelen op de behoeftes van sectoren als het bankwezen, de overheid en de gezondheidszorg.

De nieuwe investering volgt op de 1 miljard dollar uit 2019, toen SAS het bedrag beschikbaar stelde voor AI, educatie en services. Het huidige bedrag moet voortbouwen op de focus van SAS op het leveren van op maat gemaakte oplossingen voor branche specifieke uitdagingen.

“Bedrijven staan voor heel wat uitdagingen, van dreigende economische recessie en druk op de supply chains tot personeelstekorten en veranderingen in de regelgeving. Met de inzichten uit branchespecifieke AI- en analytics oplossingen kunnen veerkrachtige organisaties deze uitdagingen omzetten in kansen”, aldus CEO Jim Goodnight.

Innovatie en expertise

De investering van een miljard gaat naar R&D (onderzoek en ontwikkeling), line-of-business teams voor specifieke sectoren en marketingactiviteiten. Het moet het werk van SAS data scientists, statistici en softwareontwikkelaars die werken met consultants, system engineers en marketeers ondersteunen.

Daarnaast maakt SAS ook een connectie tussen de investering en de democratisering van analytics. “Organisaties en de samenleving hebben er baat bij als de kracht van geavanceerde analytics beschikbaar komt voor meer mensen met uiteenlopende ervaring en functies. Dat is wat SAS analytics for everyone, everywhere noemt”, legt het bedrijf uit.

De oplossingen voor de specifieke sectoren zullen gebruikmaken van het Viya-platform, het SAS-cloudplatform voor analytics.

De investering van 1 miljard dollar is bekendgemaakt tijdens SAS Innovate. Op de conferentie is ook een samenwerking met Erasmus MC en TU Delft onthuld, alsmede een update voor Customer Intelligence 360.