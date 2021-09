Microsoft stopt meer Python-ondersteuning in Visual Studio Code

Microsoft heeft de ondersteuning voor programmeertaal Python in zijn ontwikkelplatform Visual Studio Code uitgebreid. Daarnaast is de techgigant gestopt met het gebruik van de open-source Python language server ten faveure van de Pylance language server.

Python-ontwikkelaars zijn gecharmeerd van ontwikkeltool Visual Studio Code van de techgigant, waardoor de uitbreiding van de ondersteuning voor deze programmeertaal niet echt als een verrassing komt. De Python Extension for Visual Studio Code heeft nu maar liefst 41 installs. Andere open-source extensies hebben slechts 3 miljoen installs, aldus gegevens van de techgigant. In de laatste versie van zijn Python-tool voor Visual Studio Code voert Microsoft maar liefst 80 veranderingen door. Dit alles om de ontwikkeltool nog makkelijker voor Python fans te maken.

Nieuwe functionaliteit

Belangrijke updates zijn onder meer dat Python-gebruikers nu de mogelijkheid krijgen voor web editing in de browser. Hiervoor is nu functionaliteit als semantic highlighting, syntax errors, code navigation met outline support en hulp voor function signatures mogelijk. Daarnaast kan de webeditor het mogelijk maken Python in Visual Studio Code te gebruiken zonder enige vorm van installatie. Hiermee kan overbelasting van systemen worden tegengegaan.

Andere toegevoegde features zijn onder meer nieuwe testmogelijkheden. Zo is onder meer de look & feel van de in Visual Studio Code ingebouwde testtool voor Python aangepast en gemoderniseerd. Hierdoor werden maar liefst 55 openstaande problemen opgelost, aldus Microsoft.

Open-source Python language server met pensioen

De recente uitbreiding van de Python-functionaliteit in Visual Studio Code brengt ook wat drastische veranderingen met zich mee. Vooral voor de bestaande open-source Python language server. Een language server is eigenlijk de onderliggende motor onder alle programmeertaalspecifieke functionaliteit in Visual Studio Code.

Microsoft stuurt de huidige open-source Python language server per november 2021 met pensioen en vervangt deze door de gesloten language server Pylance. Pylance is bijvoorbeeld nu de motor achter de nieuwe web editing-functionaliteit. Klanten die nu de open-source language server gebruiken, krijgen vanaf nu een pop-up te zien waarin zij een upgrade naar Pylance kunnen kiezen of naar de open source language server Jedi. Vanaf november wordt iedereen naar Pylance gemigreerd.

Ondersteuning Python 2.7 stopt

Ook maakt de techgigant bekend dat de ondersteuning voor Python 2.7 is gestopt. Programmeurs wordt geadviseerd te upgraden naar Python 3 of Pylance te gebruiken en af te wachten of alles blijft werken. Voor bepaalde libraries die alleen op 2.x-versies van de programmeertaal draaien, kan dit problemen opleveren.