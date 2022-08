AWS heeft Fine-Grained Visual Embedding aan business intelligence-dienst QuickSight toegevoegd. Hiermee kunnen visualisaties makkelijker in webpagina’s en applicaties worden geïntegreerd.

AWS levert via zijn cloudgebaseerde serverless business intelligence-dienst Amazon QuickSight eindgebruikers inzicht in zakelijke data via door ML ondersteunde dashboards en datavisualisaties. Deze dashboards kunnen klanten inzien via de dienst, maar ook deze embedden in andere applicaties en portals.

Met de nieuwe functionaliteit Fine-Grained Visual Embedding wordt het makkelijker de visualisaties toe te voegen aan websites met veel dataverkeer en in andere applicaties. Op deze manier kunnen bedrijven de visualisaties presenteren op die plekken waar die het meeste nodig zijn en daarbij niet afhankelijk zijn van server- of softwareconfiguraties of elk infrastructuurbeheer.

Integratie via twee methoden

Met de functionaliteit worden de visualisaties met een enkele klik of via API’s in hun eigen sites of applicaties geïntegreerd. De functionaliteit maakt hiervoor de vereiste embedded URL aan. De visuals schalen daarnaast automatisch, zonder dat servers hiervoor moeten worden aangepast of worden geoptimaliseerd voor betere prestaties. Zelfs voor webpagina’s die veel verkeer hebben.

Voor niet-technische en geavanceerde gebruikers

De methode maakt het mogelijk dat ook niet-technische gebruikers de geschikte embed-code kunnen genereren en direct invoegen in de interne portals of publieke webpagina’s. Via de QuickSight API’s kunnen ontwikkelaars de visuals makkelijker in applicaties invoegen. Dit met secure data access vanuit row-level securityfunctionaliteit. Hierdoor kunnen zij alleen toegang geven tot hun eigen data.

