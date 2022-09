Ingram Micro heeft een beursgang aangevraagd bij de markttoezichthouder van de Verenigde Staten.

In een persbericht laat Ingram Micro weten dat de hoeveelheid en prijzen van de aandelen nog niet zijn vastgesteld. De beursgang wordt verwacht zodra de US Securities and Exchange Commission haar beoordelingsprocedure afrondt. De goedkeuring hangt af van marktvoorwaarden en -omstandigheden.

Ingram Micro is gevestigd in Californië. De organisatie onthulde onlangs zijn Xvantage-platform. De oplossing helpt partners bij het stroomlijnen van facturatie en order tracking.

Recente veranderingen

In de afgelopen maanden werkte de organisatie naar een beursgang toe. In juli 2021 werd Ingram Micro voor 7,2 miljard dollar overgenomen door private investeerder Platinum Equity. Het bedrijf werd verlost van HNA Group, de voormalige eigenaar die toentertijd onder financiële druk stond.

De transactie voorzag Ingram Micro van financiële middelen voor een nieuwe strategie, waaronder uitbreidingen van zijn cloudaanbod. Voor 2016 was Ingram Micro beursgenoteerd, maar na de overname door HNA Group werd het bedrijf van de beurs afgehaald.

Keerpunt

Ingram Micro was jarenlang ’s werelds grootste IT-distributeur. De twee belangrijkste concurrenten — Tech Data en Synnex — fuseerden tot TD Synnex in september 2021, waarna Ingram Micro zijn koppositie verloor. Nu vecht het bedrijf zijn weg terug naar de top.

Volgens financieel platform Dealogic is 2022 op weg naar het slechtste jaar voor Amerikaanse beursgangen van de afgelopen twee decennia. De data van Dealogic wijst uit dat bedrijven dit jaar 18 miljard dollar ophaalden, een piepklein bedrag in vergelijking met de 231 miljard dollar van vorig jaar.