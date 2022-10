dbt introduceert de openbare preview van Semantic Layer. De functie maak maakt het mogelijk om metrics eenmalig te benoemen en consistent door te voeren naar alle apps die data van dbt verwerken.

dbt is een populair framework voor datatransformatie. Het framework biedt een centrale omgeving waarin analytics-professionals ongestructureerde gegevens kunnen structureren met SQL SELECT queries.

Het framework draait bovenop data warehouses. Organisaties kunnen ongestructureerde gegevens direct in data warehouses opslaan en later structureren met dbt. Als gevolg hoeven analytics-professionals tijdens het transformatieproces geen rekening te houden met verschillende silo’s en complexe data pipelines.

dbt onthulde onlangs een nieuwe functie. Dbt Semantic Layer maakt het mogelijk om metrics — bijvoorbeeld ‘omzet’ of ‘looptijd’ — eenmalig te benoemen en automatisch door te voeren naar alle apps die data van dbt verwerken.

De functie is vanaf nu verkrijgbaar als openbare preview. Tijdens de previewfase moeten gebruikers aan een aantal voorwaarden voldoen om toegang te krijgen. Een van de voorwaarden is een multi-tenant dbt Cloud-account die in Noord-Amerika wordt gehost.

dbt Semantic Layer

Veel organisaties gebruiken dbt om data te structureren en vervolgens door te sturen naar business intelligence tools, machine learning-modellen en algemene bedrijfsapps. Om de data van dbt af te kunnen lezen moet een app dezelfde termen voor metrics gebruiken als dbt: ‘omzet’, ‘klantennummer’, ‘stijging’, et cetera.

Wijzig je een van de termen in dbt, dan zal je de wijzigingen door moeten voeren in elke app die gegevens van dbt verwerkt. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de app de betreffende data niet meer afleest. Dat kan in het geval van een business intelligence tool betekenen dat conclusies niet meer kloppen en dashboards onjuiste inzichten weergeven.

dbt Semantic layer lost het probleem op. Gebruikers kunnen de termen van metrics eenmalig configureren en automatisch laten doorvoeren in alle aangesloten apps. Wijzig je een term in dbt, dan wordt de wijziging gespiegeld in de volledige omgeving.

“Zo kan iedereen in het bedrijf erop vertrouwen dat ze werken vanuit dezelfde veronderstellingen als hun collega’s, ongeacht hun favoriete datatooling”, vertelde het bedrijf. “Met Semantic Layer hebben de 16.000 organisaties die dbt gebruiken toegang tot een ‘central source of truth’ voor hun bedrijfsstatistieken”, voegde CPO Margaret Francis toe.

